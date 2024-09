Eva Llatser: «La psicologia és una companya, no cal estar malament per anar al psicòleg»

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

L’objectiu de la Fira és acostar la psicologia a la ciutadania. Creu que la majoria de les persones no són conscients dels seus beneficis?

«Jo penso que fa uns anys enrere sí que hi existia un tabú al voltant de la psicologia. Actualment s’està trencant. La psicologia pot ser una companya de viatge en totes les teves etapes evolutives perquè, sobre allò que en el dia a dia et desgasta, puguis aprendre a tenir una actitud més resilient. A mi m’agrada aprendre a prevenir. No cal que tu estiguis malament per poder anar al psicòleg».

Hi ha alguna generació que li costi més acceptar aquest concepte?

«Les persones més grans són a vegades les que tenen aquesta resistència. També pel desconeixement sobre què pot fer la psicologia per ells, per això hi ha el títol d’aquesta carpa (Què pot fer la psicologia per a tu?)». I també perquè són d’una altra generació, que tenien una forma d’educar diferent, tenien uns altres valors i un sentit de fermesa entès d’una manera que no té res a veure amb ara. Abans les persones fermes havien d’aguantar i no havien de caure».

Ara podem caure i entendre per què hem caigut.

«Tu pots ser molt ferm i no has d’aguantar certes situacions, simplement és gestionar-les. Abans les persones grans venen d’una època que no s’educava amb la intel·ligència emocional. Avui en dia s’està sabent que hi ha 9 tipus d’intel·ligències o les intel·ligències múltiples, que es diuen. Venen d’una generació que comptava la qüestió intel·lectual o la intel·ligència lògica o matemàtica. I per un tema de desconeixement i de valors inculcats en aquella societat on ells van créixer, ho han anat mantenint. Per sort, la resistència s’està trencant».

Quines seran les xerrades que es podran trobar en aquesta primera carpa?

«Hem buscat temàtiques de diferents aspectes que ens podem trobar totes les persones, tant de forma directa com indirecta. Tots els temes que es tractaran en aquestes xerrades són temes que segur els ha viscut la població. Tant amb la seva família com en el seu entorn habitual o amb ell mateix».

Posi’ns un exemple.

«Comencem amb la influència del patriarcat en la salut psicològica. És un tema prou ampli que aporta reflexió, que aporta coneixement, que aporta aquell punt d’introspecció i de mirar cap a dins. Després també tractem altres temes més concrets i més específics, com podria ser les emocions o com entenem les persones que tenen el trastorn de l’espectre autista».

Quins són els temes que desperten més interès?

«Els temes molt quotidians són els importants, perquè la ciutadania vegi que no hem d’esperar que ens passi un dalt a baix, sinó que a vegades el quotidià també et genera en etapes i en moments a la teva vida aquella inquietud, aquell malestar, aquella ansietat, aquella angoixa, aquell no saber com gestionar. I tot això t’afecta. Quan ens afecta la salut mental també ens afecten diferents altres aspectes de la nostra vida».

El segon espai tractarà l’assetjament escolar. Per què?

«El que pretenem amb aquesta carpa és aportar. Ensenyar als infants conductes de respecte, d’empatia, que fomentin la cura de l’altre i d’un mateix. També és molt important ensenyar i informar què és l’assetjament, perquè a vegades els infants no ho saben, ni que són assetjats, ni que assetgen. Cal fer una educació amb responsabilitat afectiva, que és molt important».