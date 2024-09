Descobreix l'origen i la taula històrica de guanyadors del Concurs de Castells de Tarragona

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

El Concurs de Castells de Tarragona és el certamen més emblemàtic del món casteller, on les millors colles castelleres de Catalunya competeixen per aixecar les construccions més altes i complexes. Aquest esdeveniment, celebrat a la Tarraco Arena Plaza (antiga plaça de toros de Tarragona), s'ha convertit en un referent internacional, reunint cada dos anys milers d'aficionats i turistes.

El certamen va néixer l'any 1932, impulsat pel reconegut músic vendrellenc Pau Casals, un gran aficionat als castells, que va presidir les dues primeres edicions, celebrades a la plaça de toros de Tarragona els anys 1932 i 1933.

El Concurs aparegué en un moment d'expansió i efervescència per al món casteller, marcat pel creixement del nivell i la formació de noves colles. Tot i que ja hi havia un precedent amb un concurs organitzat el 1902 a Barcelona, el de Tarragona es va proposar amb la intenció d'enfortir la consideració social i cultural dels castells.

Tanmateix, després de les dues primeres convocatòries es va haver de suspendre a causa de la difícil situació sociopolítica del país, en esclatar la Guerra Civil espanyola.

La represa del Concurs després de la Guerra Civil

Després de la Guerra Civil Espanyola, el concurs es va reprendre de manera irregular fins al 1970, quan el recent Patronat Municipal de Castells va recuperar l’esdeveniment amb gran èxit.

A partir d’aquell moment, la convocatòria per actuar a la plaça de toros es produeix cada any parell ininterrompudament, si bé entre 1974 i 1978 se celebra sense puntuació ni classificació final. Quan el 1980 es recupera el format de Concurs, el de Tarragona ja és l’únic que se celebra per tot Catalunya.

Durant les dècades següents, el Concurs va acompanyar el creixement del món casteller: el 1982 es va veure el primer castell de nou pisos, el 1996 la primera “gamma extra” i el 2000 el primer de deu pisos. A partir de 2012, el certamen es va ampliar a tres jornades, permetent la participació de fins a 42 colles.

El Concurs de Castells s’ha consolidat com un esdeveniment clau en la cultura catalana, reflectint l’evolució i la projecció internacional del món casteller.

