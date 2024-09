Creen un nou mapa actualitzat dels dialectes del català

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La llengua catalana ja té actualitzat el mapa dels dialectes. L’equip del Posa-hi tu l’accent, el primer festival de les variants del català que se celebra aquest cap de setmana a l’Espluga de Francolí, ha presentat un mapa renovat, amb nous subdialectes i franges de transició enlloc de línies divisòries.

El professor del Departament de Filologia Catalana de la URV Pere Navarro, especialitzat en la dialectologia catalana i la geolingüística, ha assessorat i supervisat el nou mapa, així com el contingut del propi festival. També hi ha participat el filòleg de la Universitat d’Alacant Vicent Beltran.

Les principals novetats del nou mapa són la definició de dos subdialectes que no es tenien en compte fins ara, el gironí, que sempre s’havia englobat dins del central, i el valencià mallorquí, al voltant del poble de Tàrbena, a la Marina Baixa. A més, en el nou mapa el tortosí s’estén força més cap al sud, prenent territori al valencià septentrional.

També hi ha novetats pel que fa a la terminologia, com ara el fet de parlar de català nord-occidental i català nord-oriental, deixant de banda, per tant, el terme septentrional, habitual fins ara. Per altra banda, en comptes de les clàssiques línies divisòries entre els dialectes, s’hi han traçat franges de transició, que s’ajusten molt més a la realitat ja que són territoris amb molt contacte i barreja entre parlars.

De totes maneres, Pere Navarro avisa que el mapa no és definitiu, ja que el català, com totes les llengües, està viu i va patint canvis, de manera que s’ha d’anar posant al dia cada cert temps, a mesura que sorgeixin nous estudis. I és que les novetats reflectides en el nou mapa es basen en les últims investigacions acadèmiques que s’han fet en diversos punts del domini lingüístic, també a la mateixa URV. En aquest sentit, Navarro destaca que totes les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre estan -o estaran properament- cobertes per estudis i tesis doctorals sobre dialectologia.

Una versió gegantina del nou mapa dialectal estarà penjada durant tot el festival a la façana del Casal de l’Espluga de Francolí. L’objectiu del Posa-hi tu l’accent, que se celebra fins diumenge, és mostrar tota la riquesa que suposen les variants dialectals del català.