Un centenar de persones participen al festival 'Un dia per recordar' de Parc Central

El centre comercial de Tarragona, Parc Central, ha celebrat un any més la bona acollida de la tercera edició del festival Un dia per recordar, adreçat als pacients d'Alzheimer a la demarcació de Tarragona.

De la mà de l’Associació d’Alzheimer i Altres Trastorns Neurocognitius Reus i Baix Camp, entitat referent a la província, l’esdeveniment s’ha centrat en el reconeixement de la tasca i esforç que dediquen els cuidadors de pacients amb trastorns neurocognitius. Amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, que es va commemorar el passat 21 de setembre, el festival va congregar un centenar de pacients, familiars i cuidadors al Centre Terapèutic per a l’Alzheimer i la Unitat de la Memòria de l’Associació d’Alzheimer i Altres Trastorns Neurocognitius Reus i Baix Camp. La música, clau en aquesta celebració, va crear un ambient càlid i proper, que va permetre als assistents ballar i gaudir d’un matí emotiu amb l’actuació de Dj. Loren.

La jornada, que va començar a les 10 h, ha inclòs un esmorzar i un conjunt d'activitats, enfocades al benestar dels pacients. Un dels moments més destacats d’aquesta edició va ser la creació d’un mural d’instantànies realitzades amb una càmera Polaroid que va permetre immortalitzar el moment. Els assistents van poder gaudir d’un matí festiu que va comptar amb el lliurament de polseres i samarretes per al record.

El gerent de Parc Central, Francisco Lambea, va recordar que «l’esdeveniment té un doble propòsit: per una banda, contribuir a donar visibilitat i sensibilitzar sobre l’Alzheimer, i, per altra banda, crear una cita de qualitat on les famílies, els pacients i els cuidadors puguin gaudir junts sense preocupacions. Un dia per recordar demostra com el poder de la música i la unió generen un impacte positiu en el benestar de les persones».