CaixaForum Tarragona acollirà activitats amb investigadors durant el pròxim cap de setmana

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Quan penses en una investigadora o un investigador sovint et ve al cap la imatge d’una persona tancada en un laboratori i envoltada de matrassos, provetes, microscopis i ulleres de seguretat. «El principal objectiu del projecte és desmitificar aquesta imatge de laboratori i acostar la figura dels investigadors i la seva tasca de recerca a la ciutadania». Són les paraules de la Jerusalén Jaime, cofundadora d’Esciencia i coordinadora de la Nit de la Recerca a CaixaForum.

La Nit de la Recerca és una proposta global que se celebra simultàniament en 400 ciutats de 23 països diferents. Aquest cap de setmana n’arribarà una nova edició, amb activitats a CaixaForum Tarragona en el marc de la Research night: bringing researchers into the light des d’aquest divendres i fins al diumenge. Comptarà amb tallers pensats per al gaudi de tota la família i hi intervindran investigadors destacats de la URV, l’IPHES, l’ICIQ o la Universitat de Barcelona.

«És molt important que la gent sigui partícip dels experiments i les activitats. Que puguin tocar amb les seves pròpies mans», recalca Jaime. Un dels tallers, per exemple, permetrà treballar amb nanotecnologia aplicada a la prevenció del càncer. En un altre, els més petits de casa podran detectar els metalls que hi ha als aliments que mengem. «Al final, a dins dels laboratoris s’està treballant sobre grans temes que ens afecten a tots, com la salut, el medi ambient o l’energia. Per això és molt important explicar què es fa, perquè és el nostre dia a dia», subratlla la coordinadora del projecte.

Els tallers arrenquen avui

La iniciativa vol fomentar la ciència i la recerca entre nens i nenes amb Petits Investigadors, on es descobrirà com una cosa un milió de vegades més petita que el cap d’una agulla pot combatre el càncer. També tindrà lloc la Química dels Aliments, on els participants podran veure totes les propietats, contaminacions o adulteracions dels aliments. Per acabar la jornada tindrà lloc l’Speed Dating, on es podrà conèixer de primera mà les feines d’investigació que duen a terme els científics i científiques en format de cites ràpides, així com el Late Show, on ciència i humor van de bracet.

Demà tindrà lloc el taller de Fenòmens elèctrics, on la canalla farà experiments vistosos i dinàmics, i diumenge tancarà el cap de setmana el taller de Sons teledirigits. La ciència surt al carrer, i això s’ha d’aprofitar.