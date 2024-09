UGT preveu judicis fins al 2028 sobre el nou contracte de la brossa de Tarragona

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

«Hi pot haver escenaris i opcions infinites». El sindicat UGT va convocar ahir una assemblea informativa per als treballadors del servei de neteja sobre la situació jurídica relativa al nou contracte amb l’empresa concessionària.

Segons Joan Reinaldo, secretari general de la UGT-Serveis Públics a Tarragona, la previsió és que hi hagi judicis oberts relatius a l’adjudicació fins al 2028. «Estem bastant convençuts que siguin quines siguin les resolucions judicials que vagin venint, seran impugnades per les altres empreses que no estiguin afavorides per la resolució», va expressar Reinaldo en una atenció als mitjans.

En aquest sentit, el sindicat es personarà en tots els litigis oberts, en diferents jutjats, que estiguin relacionats amb el contracte de la brossa. «Volem seguir al detall tots els processos i saber quina decisió s’adoptarà als tribunals. Sabem que les sentències poden ser contradictòries», va comentar Reinaldo.

Per tot, el sindicat preveu un camí processal «llarg» i demana «paciència» a la plantilla davant la incertesa actual. Es tracta de més de 350 treballadors. Tot i això, des d’UGT es mostren confiats en que tots els contractes se subrogaran en la pròxima empresa.

Fa tres setmanes, es va publicar el nou conveni de treball del servei de neteja i des del sindicat es veu com una «protecció molt forta». «En principi, no hauria d’haver-hi cap acomiadament i nosaltres no tenim constància que hagi de succeir. Tot i això, podria ser que alguna empresa decidís, per la seva política, externalitzar algun servei», va explicar Reinaldo.

Resolució aquesta tardor

Sigui com sigui, la prova de foc es veurà en un o dos mesos. «Preveiem que a l’octubre o novembre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) resolgui el recurs contenciós administratiu presentat per GBI Paprec», va exposar a l’assemblea Isabel Mascaró, consellera de Serveis Interns de l’Ajuntament.

La companyia francesa va guanyar el concurs, però el Tribunal Català de Contractes va resoldre excloure-la de la licitació per certs errors en els plecs. Urbaser va ser la segona classificada i el consistori tarragoní va estudiar adjudicar-li el servei, però va decidir esperar a la decisió del TSJC, que s’espera en poques setmanes. En conèixer la resolució judicial, l’Ajuntament mourà fitxa. «Volem adjudicar el contracte com més aviat millor», va dir Mascaró.

«Tempesta jurídica»

Però és probable que la decisió del TSJC també es recorri per les altres companyies. Davant aquest escenari, el secretari general d’UGT va explicar que la seva prioritat és «protegir que els treballadors no es vegin perjudicats per aquesta tempesta jurídica» i «donar un servei de qualitat a la ciutadania».

«No tenim una bola màgica per saber en quin moment les empreses pararan de pledejar. I pels contactes que tenim amb totes les parts, no sembla que sigui aviat», va comentar Reinaldo. A més, el secretari general del sindicat va criticar que el procés d’adjudicació s’hagi convertit en «arma política». «Hem de vetllar, juntament amb l’Ajuntament, perquè aquesta licitació sigui el més transparent possible i provoqui el millor resultat per a la ciutadania», va concloure Reinaldo.