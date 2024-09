Pressupostos de Tarragona: qui corre s’ofega, qui camina avança

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Hi ha una dita que diu que en la feina i en la vida qui corre s’ofega, i qui camina avança. Les presses del govern socialista a Tarragona per aprovar els comptes del 2025 aquest mes d’octubre poden acabar desembocant en una negociació llarga i feixuga, un fet que provocaria dilatar l’aprovació i impedir que els comptes entrin en vigor l’1 de gener del 2025, principal objectiu de l’executiu.

El govern liderat per Ruben Viñuales vol tenir el sac dels pressupostos tancat i ben lligat aquest mes. El suport previsible de dos dels partits que van aprovar els comptes anteriors, En Comú Podem i Junts, prometien una victòria fàcil. Tots dos, però, van alertar de premisses clares: primer cal complir el que s’havia promès pel 2024 i després ja es parlarà del 2025.

A menys d’un mes per al plenari del 18 d’octubre, quan Viñuales vol aprovar els pressupostos, la situació continua igual. I no sembla que s’hagi de moure en les pròximes dues setmanes, perquè membres de l’equip negociador seran fora.

La suma de 14 només té, a hores d’ara, una possibilitat: amb Junts i ECP. ERC, que va aprovar els comptes l’any passat, ha decidit sortir de les negociacions perquè «Viñuales ha dinamitat tots els ponts de confiança per diferents motius, i tots són de pes», argumenten.

«No ha fet pràcticament res per complir les inversions que vam acordar, com per exemple amb la pujada de les zones regulades d’aparcament i la regulació dels pisos turístics. No es pot arribar a acords amb qui no té paraula i amb qui s’amaga amb el greu cas d’espionatge a l’Ajuntament», indica la consellera republicana Maria Roig.

Una altra alternativa, amb juntaires i els exmembres de VOX, s’esborra: «No participarem en pactes on hi hagi el suport dels exVox. No ens sentim còmodes», recalquen des de Junts. Malgrat que l’acostament personal entre els regidors d’una i altra banda podria fer pensar que hi hauria entesa –Junts, exVOX i PP van gaudir plegats de la Diada Castellera de Santa Tecla–, de cara a la galeria política les línies vermelles són molt clares. «Necessitem sumar a les forces que van sumar consens per ordenances i pressupostos del 2024», subratllen des de Junts.

A més, els juntaires expliquen que no tenen cap reunió programada sobre pressupostos en les pròximes setmanes. Fins al moment només hi ha hagut una primera aproximació, i no s’hi van tractar temes de fons ni de pes. «Per a seure a negociar ordenances fiscals i pressupost del 2025, el govern primer ha de complir el pacte arribat al 2024. Voluntat negociadora i predisposició sempre, però cal execució de l’acord i aconseguir també un acord per a l’aprovació de l’ordenança de terrasses», recalca el conseller Jordi Sendra.

En les files d’En Comú Podem la sensació és que el govern socialista va massa ràpid. Per tal d’aprovar els comptes, abans hauran de dur les propostes a l’assemblea, qui haurà de donar el vistiplau perquè Jordi Collado i Toni Carmona donin el sí en el plenari municipal.

Les línies vermelles d’ECP són molt clares: complir amb els acords promesos l’any passat. El Pla d’Accessibilitat és un dels aspectes que encara es troba en un calaix i que podria condicionar el vot favorable. Perquè ECP doni el seu sí, pròximament hi ha d’haver moviments en aquest àmbit.

A més, fa una setmana ja van alertar a la consellera d’Hisenda i part de l’equip negociador, Isabel Mascaró, que el calendari socialista era poc realista amb els tempos que necessiten les bases d’ECP. El temps dirà si l’esprint socialista és resolutiu.