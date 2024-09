El Patronat d’Esports ampliarà les places als cursets per donar cabuda a l’alta demanda

Publicat per Arnau Montreal Quesada Verificat per Creat: Actualitzat:

El Patronat d’Esports ampliarà les places dels cursets municipals per donar cabuda a l’alta demanda i també per integrar a les persones que es van quedar fora de la llista per culpa de la bretxa digital.

Enguany s’ha estrenat un nou sistema d’inscripció en els cursets municipals en els quals la gestió es feia online amb l’assistència, en primera instància, de quatre centres cívics per ajudar a gestionar en persona a les persones que ho necessitessin, i, en segona instància, a totes les instal·lacions esportives del Patronat. El sistema afegia una puntuació per donar preferència als empadronats i abonats en ordre d’antiguitat.

En aquest punt, usuàries com la Maite Capdevila van tenir dificultats a l’hora d’inscriure’s per culpa de la bretxa digital: «tant jo com el meu grup d’amigues ens hem pogut apuntar gràcies a l’ajuda de familiars joves», mentre que d’altres ho van poder fer en els centres habilitats per al Patronat. En aquest procés d’inscripció, casos com el de Maria Teresa Aguilar es van quedar fora de la llista malgrat la puntuació per l’antiguitat: «Soc sòcia des del 2007 i encara estic a l’espera per poder participar en el curs d’aquagym que participo des de fa anys. Conec d’altres en la mateixa situació».

En aquest sentit, des del Patronat d’Esport destaquen que «han localitzat el problema» i apunten que en la gran majoria de casos detectats les persones inscrites constaven com a noves altes, i, d’aquesta manera, no comptaven amb els punts per antiguitat que conservaven.

Davant la demanda, des del Patronat han decidit ampliar les places dels cursets municipals per donar cabuda a tothom i que treballen «cas per cas» per a ubicar a totes les persones de la tercera edat que no es van poder inscriure correctament en els cursos que van demanar.