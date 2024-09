Més de 60.000 persones van agafar un bus de l'EMT per anar a la platja aquest estiu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 60.500 usuaris han utilitzat aquest estiu el servei d’autobús municipal a la platja que l’Empresa Municipal de Transports de Tarragona ha ofert entre el 24 de juny i el 8 de setembre. El servei continuat durant tot el dia des d’Imperial Tarraco fins a la platja de l’Arrabassada ha superat en un 90% les xifres de l’any anterior (31.864 usuaris) i és la xifra més alta registrada fins al moment, durant el període d’estiu, de l’empresa municipal.

Sonia Orts, presidenta de l’EMT, ha assegurat que «estem molt satisfets per aquestes xifres de rècord. Fruit de l’esforç de tot l’equip de l’EMT aquest estiu hem ampliat i millorat el servei de la línia platja per adaptar-nos a les necessitats de mobilitat de la ciutadania i per garantir que tothom pogués accedir amb transport públic a la platja». I afegeix que «seguim treballant per donar la màxima cobertura a les necessitats canviants de la ciutat amb l'adequació dels recursos disponibles de l'empresa».

Del 24 de juny fins al 8 de setembre, l’EMT va augmentar el servei de la L-16 amb més del doble de viatges que l’any anterior. Un servei continuat durant tot el dia des d’Imperial Tarraco fins a la platja de l’Arrabassada. Aquest reforç es va concretar en 67 viatges diaris (de dilluns a divendres), 62 viatges els dissabtes i 63 viatges els diumenges, per adaptar-se a les necessitats de mobilitat durant l’estiu. El reforç de L-16 es va complementar amb el servei de la L-11 i la L-12, que tenen parades properes a les platges.