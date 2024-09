Els patis de cinc escoles tarragonines tornen a obrir aquest cap de setmana

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Patis Oberts tornen aquest cap de setmana a cinc escoles de Tarragona. Es tracta dels centres escolars que ja formaven part del projecte el curs passat amb només un canvi: tal com ja s'havia acordat a l'inici del projecte, l'escola de Sant Pere i Sant Pau passa el relleu a l'escola Marcel·lí Domingo, ubicada al mateix barri.

Així, un cop acabades les vacances escolars, les escoles del Saavedra, Serrallo, Campclar, Arrabassada i Marcel·lí Domingo obriran, durant el període escolar, els dissabtes de 16 h a 20 h i els diumenges de 9.30 h a 13.30 h. Durant aquestes hores, la ciutadania podrà fer ús de les pistes esportives dels patis, duent a terme una activitat esportiva lliure que estarà supervisada per monitors i monitores; i des de Tarragona Esports es facilitarà material esportiu.

«Continuem apostant per aquest projecte, garantint l'obertura dels patis escolars durant tot el curs escolar i donant resposta a la demanda d'infants i joves de la ciutat per practicar esport a l'aire lliure tant al centre com als barris de la ciutat», ha apuntat el conseller d'Esports, Mario Soler, qui ha recordat que el projecte de Patis Oberts es va ampliar el curs passat i «és possible gràcies a la implicació dels centres educatius i al treball i la coordinació entre diverses àrees municipals».

Els patis de les cinc escoles no obriran durant els períodes de vacances escolars i, pel que fa a la normativa d’ús, els menors d’onze anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta. Totes les persones usuàries es poden registrar abans d'entrar en el mateix pati ensenyant el document d'identitat o bé fer-ho prèviament mitjançant aquest ENLLAÇ del web municipal. La normativa d'ús dels Patis Oberts també especifica que no poden accedir animals i tampoc està permès fumar ni consumir begudes alcohòliques.

Tant l'ampliació com la continuació dels Patis Oberts han estat possibles gràcies a la col·laboració dels centres escolars participants i al treball transversal entre la conselleria d'Igualtat a través del projecte Temps x Cures, l'Institut Municipal d'Educació de Tarragona (IMET) i Tarragona Esports.