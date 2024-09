Eduardo Cacho: «Volem crear sinergies amb altres sectors sanitaris, si col·laborem podem evitar el col·lapse del sistema»

Publicat per Marta Omella Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

Ahir va ser el Dia Mundial del Farmacèutic, que posa en valor aquest ofici. Creu que està infravalorat?

Sí, les farmàcies són molt més que un espai on se subministren medicaments. Aconsellem a la població i moltes vegades fem també de gabinet psicològic. A l’estiu, per exemple, quan tanquem una setmana, alguns clients ens diuen que noten que falta alguna cosa al barri. La gent gran, sobretot, ve sovint a explicar-nos les seves vides, i nosaltres intentem ajudar-los tant com podem. A més, com a farmacèutics sempre reclamem una major integració de les farmàcies en el sistema de salut. Durant la pandèmia de la COVID-19, les farmàcies van demostrar que podien crear sinergies amb el sistema sanitari, com per exemple amb la distribució de mascaretes o de tests. Tenim un paper essencial per descongestionar el sistema sanitari.

Com pot ajudar una farmàcia a descongestionar els centres d’atenció primària?

Per exemple, actualment col·laborem amb la detecció de càncer de còlon. A les farmàcies administrem mostres i amb aquestes fem un primer cribratge, el que contribueix a reduir les visites als centres de salut. També realitzem moltes mesures diàries de pressió arterial, colesterol i triglicèrids. Això podria fer-se coordinadament amb l’administració, evitant que el pacient hagi d’anar al metge només per aquests controls. Som professionals i estem totalment qualificats per fer-ho.

Llavors no es tracta d’una manca de capacitats, sinó de competències?

Exacte. No volem envair altres sectors sanitaris, sinó treballar de manera coordinada amb ells per evitar el col·lapse del sistema. Per exemple, avui dia, no podem modificar una forma farmacèutica. No se’ns permet fer un canvi tan simple com substituir un antibiòtic en comprimits per sobres. Això obliga el pacient a tornar al metge, i si no té hora ràpidament, la patologia es pot agreujar. Aquesta necessitat és encara més urgent en zones rurals, on les farmàcies són sovint l’únic punt de contacte sanitari pròxim o disponible.

És complicat gestionar una farmàcia en aquest tipus d’espais?

Molts companys que tenen farmàcies en pobles petits ho passen realment malament, perquè molts cops aquestes zones no són econòmicament viables.

Com es poden protegir les farmàcies rurals?

Creiem que l’administració hauria de donar suport a aquestes farmàcies amb ajudes específiques. Tot i que algunes farmàcies ja estan classificades com de viabilitat compromesa, hi ha moltes altres que necessiten ajuts, però no compleixen els requisits. El suport econòmic és clau per garantir que aquestes farmàcies puguin seguir donant servei.

Quins altres reptes té el sector farmacèutic actualment?

Un dels reptes més grans és el desabastiment de medicaments, un problema que es va accentuar arran de la crisi del 2008. El que passa és que els laboratoris ajusten les seves previsions de producció a la demanda, i de vegades succeeix un augment imprevist del consum.

Com es podria solucionar aquesta problemàtica?

Caldria augmentar el preu d’alguns medicaments que són excessivament barats i incentivar la producció nacional de principis actius per reduir la dependència de països com l’Índia o la Xina. És un tema complex, però hem de prioritzar la qualitat i la seguretat per damunt de la rendibilitat econòmica. Com comentava abans, també alleujaria la situació el fet de permetre als farmacèutics substituir una forma farmacèutica si fos necessari, ja que pot ser que el medicament que marqui la recepta no estigui disponible però altres amb les mateixes funcions sí.

Com creu que afectaran les noves tecnologies a la professió?

Aquest és un dels grans reptes, no únicament del sector farmacèutic sinó en gairebé tots els oficis. Hem de poder utilitzar eines com la intel·ligència artificial en benefici de la salut i de la farmàcia. Quan puguem habituar-nos a aquests canvis i conèixer com fer ús d’aquests elements per agilitzar la nostra professió, guanyarem moltíssim. També és veritat que l’avanç de la tecnologia ja ha tingut efectes en l’ofici, ja que els hàbits de consum de la població han canviat molt, i es fan moltíssimes compres a través d’Internet. Algunes empreses s’aprofiten d’un buit en la legislació per distribuir medicaments de forma il·legal. Per tant, seria necessari regular aquesta distribució i assegurar que es compleixen les garanties sanitàries i de conservació necessàries.