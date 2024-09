Centenars de persones es concentren a Tarragona per exigir la reducció de la jornada laboral

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest dijous a les portes de la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) per exigir la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores setmanals. De la mateixa manera que ha passat a Barcelona, Lleida, Girona i Tortosa, CCOO i UGT han defensat que després de 40 anys amb 40 hores ara és el moment de fer el canvi.

«"Aquesta disminució ens portarà millors condicions de vida i de salut, així com més productivitat per a les empreses», ha defensat el secretari general d'UGT a Tarragona, Joan Llort, tot i la negativa de les patronals. Amb les mobilitzacions, els sindicats busquen conscienciar la societat i els partits polítics perquè es pugui arribar a un acord.

«És el moment de reduir la jornada laboral», ha reivindicat la secretària general de CCOO a Tarragona, Mercè Puig, qui juntament amb Llort han defensat que es tracta d'una qüestió de «justícia social». Puig ha negat que el canvi provoqui pèrdues a les empreses, tal com assenyalen les patronals. «Va passar el mateix amb el salari mínim, i sort que ho vam fer, perquè sinó les famílies de treballadors i treballadores d'aquest país haguessin patit moltíssim», ha afirmat. En aquesta línia, Puig ha afegit que ha arribat el moment que les persones tinguin un treball «digne, que no sigui una exigència d'estrès i que millori la conciliació familiar i personal», entre altres.

A través d'un comunicat, ambdós sindicats han apuntat que «treballar menys hores té un impacte positiu en la salut física i mental dels treballadors», ja que la «reducció de l'estrès laboral i l'augment del temps lliure permeten descansar adequadament». A més, també «redueix les taxes d'absentisme i les baixes per malaltia», han afegit des de CCOO i UGT, els quals subratllen que la reducció de la jornada també beneficiarà les empreses «en termes de costos i continuïtat del treball».

Tot i això, el secretari general d'UGT a Tarragona, Joan Llort, ha assenyalat que malgrat que les mobilitzacions actuals busquen reduir fins a les 37,5 hores setmanals, «l'objectiu és arribar en els pròxims anys a les 35 i 32 hores». En qualsevol cas, Llort ha assegurat que la modificació de la jornada laboral generaria «més productivitat, més llocs de treball i més qualitat de benestar pels treballadors i treballadores».

Finalment, Llort ha criticat que «en aquest país es fan més de 350 milions d'hores extra», el que significa que «entre 80.000 i 90.000 persones treballen amb noves feines que, a més a més, no es paguen». «Això et demostra el tipus d'empresariat que tenim en segons en quins sectors, on s'obliga la plantilla a fer hores extres o no se'ls permet desconnectar de la seva activitat laboral», ha denunciat. Per aquest motiu, ha subratllat el fitxatge com un dels punts clau de la negociació. «Hi ha moltes empreses on encara no hi ha el control horari, amb la qual cosa el desgavell de les jornades és un desequilibri social, econòmic i mental», ha conclòs Llort, qui ha defensat que amb la modificació de la jornada laboral s'anirien acotant aquestes situacions.