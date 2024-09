Viñuales demanarà a la Generalitat un estudi de la qualitat de l'aire de Tarragona

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales (PSC), reclamarà a la Generalitat de Catalunya que elabori un estudi de la qualitat de l'aire per la proximitat de la indústria petroquímica a la ciutat. «Volem saber què respirem i és la Generalitat la que té la competència i la capacitat tècnica per fer un estudi supramunicipal. Fer-ho a nivell local no té sentit», assegura a EFE Viñuales, que traslladarà aquesta petició al president català, Salvador Illa, en una reunió prevista durant les properes setmanes.

Viñuales, que remarca que «Tarragona és una ciutat envoltada d'indústria, no amb indústria», sosté que aquest estudi és necessari per detectar possibles problemes i anar a l'origen, ja sigui «algun focus de producció, un producte que s'emet a l'atmosfera, la contaminació dels vehicles o algun aspecte que desconeixem».

«Potser acabem amb certs mites o creences que poden ser falsos, i la millor manera per això és un mètode científic, com un estudi de la qualitat de l'aire, que sigui d'àmbit supramunicipal per tenir totes les dades. És de justícia social», afegeix l'alcalde.

Respecte a les zones de baixes emissions (ZBE), que Tarragona ja ha començat a implementar, Viñuales considera que «per descomptat, hem de caminar en la senda de la descarbonització en tots els sentits i la reducció d'emissions de CO₂, però no podem deixar la gent que menys té abandonada pel camí».

En aquest sentit, argumenta que «es podria donar la paradoxa que una persona que es pot comprar un cotxe Tesla no tingui cap problema, però penalitzem qui només pot tenir un vehicle dièsel de 15 anys i ho necessita per treballar i per fer la seva vida».