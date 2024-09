La URV idea un sistema per transformar el CO2 de la fermentació del vi en metà per a altres usos

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Nou grups d’investigació de diferents institucions i centre de recerques europees conformen el projecte internacional Fuelphoria, que té per objectiu obtenir combustibles renovables a través de l’establiment de cadenes de valor sostenibles.

Una d’aquestes investigacions és la que porta a terme el grup de recerca META (de les sigles en anglès d’Enginyeria dels Materials i les seves Aplicacions) del Departament d’Enginyeria Química de la Universitat Rovira i Virgili, que està desenvolupant, en una vinya, un sistema per transformar el diòxid de carboni (CO2) que s’allibera durant la fermentació del vi en metà per tal que pugui ser utilitzat per a altres usos dins la mateixa explotació.

La recerca de la URV té la col·laboració del centre tecnològic CIRCE, de Saragossa, i de Viñas del Vero, el celler del Somontano on es porta a terme. El catedràtic de la URV Francesc Medina, que coordina el projecte, explica que el primer pas del procés és atrapar el CO2 que es produeix durant la fermentació del vi, tasca que realitza el centre de recerca CIRCE: «A partir d’aquí, es produeix hidrogen de manera verda, dins de les instal·lacions de vinyes del Vero, per tal que al reaccionar amb el CO2 a través d’un procés catalític, s’obtingui el metà». Aquest gas, aconseguit, s’utilitza, per exemple, com a combustible per fer funcionar la maquinària del celler o en el procés de destil·lació. El grup de recerca de la URV està treballant ja en la planta pilot per produir el metà que s’instal·larà al celler, mirant que el catalitzador sigui el màxim d’eficient possible.

Serà, així, una cadena de valor sostenible que es desenvoluparà íntegrament en les mateixes instal·lacions, des de l’obtenció del combustible a partir de matèries primeres fins al seu ús final. El projecte Fuelphoria i els diferents grups de recerca que participen en aquest projecte, tenen l’objectiu de produir diferents tipus de combustibles renovables (metà, metanol, biodièsel, querosè…) a través de diferents matèries primeres i de diferents processos tant químics com biològics. Al llarg del projecte es fan reunions periòdiques entre totes els participants per intercanviar experiències, dificultats i reptes.

Cada projecte ha de dissenyar la seva planta pilot i elaborar un informe final amb la descripció dels processos i recomanacions per ajudar a resoldre els problemes tècnics relacionats amb la conversió de matèries primeres en combustibles renovables. També se’n prepararà l’entrada al mercat mitjançant el disseny de models de negoci innovadors.

El projecte Fuellphoria té com a data final el setembre de 2027 i està finançat pel programa de recerca i innovació de la Unió Europea «Horizon Europe». L’objectiu final és contribuir a una transició sostenible dels sistemes energètics de la Unió Europea.