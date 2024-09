Tres defensores de drets humans visitaran Tarragona aquest octubre

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El proper dilluns 30 de setembre tindrà lloc la inauguració de la gira de tardor de la XIV edició del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans en la que Tarragona hi està adherida i així es donarà el tret de sortida a les activitats de sensibilització i incidència política d’aquesta iniciativa.

A Tarragona, a partir de l’1 d’octubre Ángela O’Campo, activista de la Manada Feminista a Colòmbia, farà una xerrada a l’alumnat de l’Institut Torreforta sobre la seva lluita contra les violències de gènere.

El dimarts 8, l’alumnat de l’Institut Martí i Franquès tindrà la oportunitat de conversar amb la Millaray Callio, cantant de rap maputxe, que mitjançant la seva música denúncia la repressió que pateix el poble maputxe i lluita pels seus drets.

Per últim, el dimecres 9 la Fatou Nyang, activista contra la mutilació femenina a Gàmbia, farà una xerrada a l’Institut F. Vidal i Barraquer on compartirà la seva lluita per erradicar la mutilació genital femenina i les dificultats que troba a nivell polític, religiós i cultural.

Tarragona, junt amb d’altres ajuntaments de Catalunya, formen part del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans amb l’objectiu de visibilitzar i acompanyar la tasca de persones defensores i denunciar la persecució que pateixen enfortint les xarxes de suport i protecció, millorant el coneixement i la defensa dels drets humans entre la ciutadania.