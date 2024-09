Torreforta acollirà un centre de culte cristià evangèlic

Els impulsors del projecte van demanar el vistiplau de l’Ajuntament perquè consideren que al barri hi ha molt poc espai urbanitzable.Google

El barri de Torreforta de Tarragona acollirà pròximament un nou centre de culte cristià evangèlic. Concretament, s’ubicarà al carrer Montblanc número 64, als dos locals de sota l’edifici. El promotor és Omega Solution Ministry, una entitat religiosa nigeriana que disposa de diferents centres a diversos països africans.

L’entitat ha presentat a l’Ajuntament un Pla especial urbanístic per a implantar el nou centre de culte al barri de Ponent. El document va ser considerat per la Junta de Govern Local del consistori del passat 13 de setembre i es va aprovar inicialment.

L’edifici que l’acollirà es va construir l’any 1991 i els dos locals tenen 123,2 m2 de superfície útil total. Els promotors justifiquen el pla i la mesura urbanística en considerar que Torreforta «té una superfície limitada» i que «no hi ha cap edifici exclusiu en el que es pugui implantar un centre de culte religiós».

A més, s’argumenta que l’avantatge del local proposat és que és «l’únic que s’ha trobat disponible que tingui accés independent directament des de l’exterior». En aquest sentit, els promotors es comprometen a que la seva activitat religiosa no afecti a «l’estanquitat de l’edifici» i a que el local estigui aïllat acústicament segons normativa.

Sense equipaments

A Torreforta no hi ha cap centre de culte cristià evangèlic. Per últim, els promotors argumenten que tots els equipaments del barri estan en ús actualment i que «cap d’ells és compatible amb l’ús religiós cristià». La nova implantació pretén donar cabuda a la comunitat cristiana evangèlica que habita al barri. El Pla especial urbanístic queda subjecte a les modificacions que des de l’Ajuntament o el Departament d’Urbanisme de la Generalitat es requereixin.