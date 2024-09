Tarragona, tercera ciutat de l'Estat que més impostos locals paga

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les quatre capitals catalanes es troben en el rànquing de ciutats de l'Estat on més impostos locals es paguen per habitant. Així ho constata un estudi del Consell General d'Economistes (CGE) elaborat amb dades del 2023, que precisa que Barcelona ocupa el segon lloc del rànquing amb 978 euros de mitjana per resident, tan sols superat per Madrid (1.001 euros).

Tarragona ocupa el tercer lloc, amb 917 euros; Girona el quart, amb 901; i Lleida el setè, amb 862 euros. En tots els casos les xifres superen la mitjana estatal, que és de 705 euros per habitant. La recaptació ve sobretot a través de l'impost sobre béns immobles (IBI), que aporta de mitjana 66 de cada 100 euros que recapten els ajuntaments.

El document del CGE constata les diferències «importants» que s'observen entre municipis. Així, entre Madrid, la ciutat que més paga, i Pamplona (435 euros), la que menys, hi ha una diferència de fins a 566 euros.

Així doncs, el CGE defensa que és «convenient» una reforma del sistema de finançament local i que la nova proposta sigui «harmonitzadora» entre territoris, ja que permetria «major claredat» per als contribuents.

Els economistes també opinen que aquests canvis s'haurien de fer «de manera simultània» a la reforma del finançament de les comunitats autònomes, que reiteren que és «urgent i obligatòria», tot i que admeten que la situació política actual pot «dificultar» assolir un consens mínim per abordar els canvis necessaris.