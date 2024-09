Preocupació entre els treballadors de la brossa de Tarragona pel retard en l'adjudicació del nou contracte

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els treballadors del servei de recollida de residus i neteja viària de Tarragona viuen amb inquietud i preocupació el retard en el procés d'adjudicació del nou contracte. El ple municipal va decidir el juliol passat no adjudicar el servei, per «prudència», a l'empresa Urbaser -segona classificada-. La decisió va ser fruit de l'admissió a tràmit del recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la guanyadora del concurs, Paprec.

Per tranquil·litzar la plantilla i fer-la coneixedora de la situació «real, actual i veraç», UGT i el consistori han convocat els treballadors a una assemblea informativa aquest dimecres. El sindicat també ha demanat paciència als empleats, ja que considera que «el camí processal serà llarg».