El Port de Tarragona visita Egipte per captar empreses

El president del Port de Tarragona, Saül Garreta, ha estat convidat per l’empresa Ocean Express Shipping (OES) i per l’empresa tarragonina Transmar, a visitar la seu d’OES a Alexandria. El viatge comercial respon a l’interès mostrat per aquesta empresa egípcia per estudiar la possibilitat de treballar al Port de Tarragona.

La trobada amb Ocean Shipping Express s’ha desenvolupat durant tres dies, els quals han permès conèixer en detall les instal·lacions i les activitats de l’empresa. El president del Port, Saül Garreta; acompanyat pel Director de Desenvolupament Corporatiu de l’APT, Joan Basora; ha estat rebut pel CEO d’OES, Ibraim Taha, i s’ha reunit amb la resta d’alts directius de l’empresa.

Les trobades han servit per recollir l’interès inversor d’OES en terminals de contenidors, agroalimentaris i cimenteres. Activitats logístiques que actualment estan realitzant entre l’Orient Mitjà, Àfrica i Europa, tant per mar com per aire, principalment des dels Ports d’Alexandria, Dekhaila i Port Saïd.

La vista a Egipte també ha inclòs desplaçaments per conèixer de primera mà les instal·lacions d’OES. El president Garreta s’ha traslladat al Port d’Alexandria per visitar la terminal ferroviària i la terminal de contenidors, des d’on OES opera amb la línia Ignazio Messina Line (Gènova) i amb Liberty Global Logistics (Nova York). La delegació de l’APT també ha visitat el Port de Dekhaila, extensió del port d’Alexandria, on s’ubica la terminal agroalimentària d’OES.

Ocean Express Shipping

Ocean Express és una de les agències navilieres líders i més reconeguda d'Egipte, especialitzada en la prestació de serveis integrals d'agència. Aquesta empresa ofereix serveis orientats als propietaris de vaixells, transportistes, receptors i transportistes. Una de les principals activitats d'Ocean Express és l'operació i estiba de vaixells. Compta amb una gran especialització de serveis d'estiba i desestiba en càrregues/contenidors i unitats RoRo, i una gran adaptabilitat per a tot tipus de vaixells.

També ofereix serveis d'operació de terminals i dona servei d'emmagatzematge a través dels seus magatzems ubicats al ports d'Alexandria, de Dekhaila i de Port Saïd. En aquests tres ports, Ocean Express ofereix tot tipus de serveis: emmagatzematge de cereals, de càrrega general en contenidor i sense, i de contenidors refrigerats, inclosa la reparació, PTI per a càrrega d'exportació i la neteja de contenidors.

Ocean Express també compta amb un servei de transport aeri de càrrega. Aquest servei respon a la seva filosofia d’assegurar una logística de Porta a Porta.