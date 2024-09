Incendi en un camp de conreu entre l'A-27 i l'A-7 a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquesta tarda s'ha declarat un incendi en un camp de conreu situat entre les autopistes A-27 i A-7, a Tarragona. El foc, del qual s'ha rebut avís a les 16.53 h, està cremant amb baixa intensitat, i els Bombers de la Generalitat ja han desplegat un dispositiu per controlar-lo i extingir-lo.

Fins al moment, treballen en l'extinció de les flames un total de 7 dotacions de Bombers, que estan fent servir línies d'aigua i eines manuals per apagar l'incendi. L'operatiu es manté en curs, i es preveu que la situació es controli properament, ja que la intensitat de les flames és moderada i no suposa un gran perill per a les zones properes.