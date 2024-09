Dura resposta de l'hospital Santa Tecla de Tarragona a una usuària per interrompre Urgències

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Acusacions creuades entre l’Hospital Santa Tecla i una metgessa col·legiada per l’atenció prestada després d’un accident de trànsit. El passat agost es va produir un accident a l’autopista AP-7 a Tarragona. Dos cotxes van xocar i un va quedar totalment bolcat. En aquest darrer vehicle hi anava una família aragonesa que estiueja a la Costa Daurada. Pare, mare i filla van ser traslladats en ambulància a l’Hospital Santa Tecla de Tarragona.

«Va ser un miracle que no ens passés res greu. Per sort, molta gent es va aturar a ajudar-nos i els serveis d’emergència van arribar ràpid», explica Maria Vila, metgessa, qui estava al seient de copilot. L’ambulància els va transportar fins a Urgències de l’Hospital Santa Tecla.

«La meva filla va arribar en camilla, patint una crisi d’ansietat, i el meu home tenia una ferida al coll. A l’arribar, no ens van preguntar res. Ens va veure un infermer i ens van dir que anéssim a Atenció Continuada, a esperar en una sala», diu Vila. La metgessa considera que el triatge no es va fer correctament ni sota el que marca el protocol d’accidents de trànsit.

«Em vaig queixar a la finestreta d’Administració i em van dir que passés a una sala on estava l’infermer que ens va veure. Per la meva sorpresa, hi havia un altre pacient a dins i em van fer fora. Seguretat em va dir que trucaria a la policia», recorda Vila.

«Actitud amenaçant»

En canvi, des de l’assessoria jurídica de l’hospital defensen el triatge executat pels professionals i expliquen, en una carta a la usuària, que es va acreditar una «actitud ofensiva i amenaçant» d’aquesta. «Va mostrar una evident falta d’educació, arribant inclús a requerir de la seva identificació per part de la Guàrdia Urbana», explica l’assessoria.

Vila i la seva família van omplir un full de reclamacions i van decidir marxar a Urgències de l’Hospital Joan XXIII. «Vam agafar un taxi i vam marxar. Estic esperant que m’enviïn els informes mèdics que van fer per a denunciar el centre perquè considero que la meva família va ser maltractada», conclou Vila.

Tracte preferent

Per la seva part, l’assessoria jurídica de l’Hospital Santa Tecla van exposar que la usuària «no només va interrompre el normal funcionament d’un servei sanitari, sinó que no va respectar la privacitat dels pacients, exigint un tracte preferent».

«Desconeixem si vostè és metge, ja que el seu comportament ens fa pensar que no, però si vostè ens acredita la seva condició facultativa, no dubtarem a traslladar el seu comportament al Col·legi de Metges al qual pertanyi», conclou l’assessoria jurídica de l’hospital.