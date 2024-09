Un correfoc multitudinari per dir adeu a Santa Tecla

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Com és tradició el Correfoc i la traca van tancar les festes de Santa Tecla. Centenars de persones van omplir el recorregut, des de la platja de Mitja Lluna fins a la plaça Corsini, passant per la Rambla Nova i el carrer Canyelles.

El Ball de Diables de Tarragona, el Drac, el Bou, la Víbria, el Griu, els Diables Voramar, el Drac de Valls, Lo Dràcom de Riudoms, el Ball de Diables de Ribes Colla Jove, el Ball de Diables de Vilanova i el Ball de Diables de Vilafranca van fer les delícies de grans i petits amants del foc i les espurnes.

Com és habitual, el Ball de Diables de Tarragona va encetar el recorregut. Llucifer, Diablesa i companyia van encendre les primeres carretilles i sortidors a la plaça de la Mitja Lluna i van enfilar el carrer Unió. Aquest punt del recorregut havia estat en dubte a causa del perill d’ensorrament de l’edifici ubicat al número 3, gairebé al xamfrà amb la Rambla Nova. Finalment, però, l’equip tècnic d’arquitectes municipals van decretar que no hi havia perill i, per tant, no va ser necessari tancar el carrer. Els fets van tenir lloc el passat dimarts, 17 de setembre.

Enceses a la plaça Corsini

Després de recórrer la Rambla Nova i el carrer Canyelles, els grups de foc van dirigir-se a la plaça Corsini, on van realitzar les habituals enceses finals. Amb el Mercat Central com a espectador privilegiat, diables i bèsties van il·luminar la nit tarragonina. Instants després, la multitud va dirigir-se a correcuita fins a la Rambla Nova per complir una de les tradicions més tarragonines: córrer la traca per acomiadar Santa Tecla.

Quan passaven minuts de les dotze de la nit, la traca de la pirotècnia Poleggi de Canepina (Itàlia) es va encendre i centenars de persones van començar a córrer fins a l’estàtua de Roger de Llúria. Va ser allà on, amb una barreja de tristesa i alegria, tarragonines i tarragonins van cridar el darrer «Visca Santa Tecla!» fins a l’any vinent.