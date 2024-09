Només dues colles de Tarragona aconsegueixen dur els pilars caminant fins al Balcó de l'Ajuntament

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Part Alta s'ha tornat a omplir de gom a gom per viure els tradicionals pilars caminants de les colles tarragonines per la diada de la Mercè. A pocs minuts de les 14 hores, i després de les dues rondes que han fet prèviament les quatre colles, ha començat l'espectacle.

La primera de les colles en fer el pilar caminant ha estat els Xiquets de Tarragona que han aconseguit fer el recorregut del Pla de la Seu fins el balcó de l'Ajuntament de Tarragona amb 7 minuts i 58 segons.

L'estructura ha fet un petit canvi de baixos quan ja es trobaven dintre de la plaça de la Font. Des de 1970, la colla ha aconseguit arribar 37 vegades amb el pilar caminant.

Després ha estat el torn de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que ha assolit la fita amb 7 minuts i 32 segons. Els liles, per la seva banda, han optat per fer un canvi de baixos a l'encreuament entre el carrer Nau i Cavallers. Un cop fet el canvi han enfilat cap a la plaça de la Font amb una velocitat important.

Els tercers en fer el pilar caminant han estat els Xiquets del Serrallo que han patit durant bona part del camí. El primer canvi l'han hagut de fer davant de l'Antic Ajuntament i han reiniciat la marxa. Finalment, a pocs metres d'entrar a la plaça de la Font el pilar s'ha aturat per fer un reajustament de posició i ha estat aquí quan s'ha desmuntat.

Pilar dels Xiquets del Serrallo abans de caure.Tarragona Cultura

Per últim, la Colla de Castellera de Sant Pere i Sant Pau ha arribat arribat a la plaça de la Font però un cop baix del balcó de l'Ajuntament el pilar ha caigut i l'enxaneta no ha pogut pujar amb la seva faixa. El pilar ha arribat als peus del balcó amb 7 minuts 59 segons.

Aquest fet ha generat un debat, ja que no hi ha protocol. De totes maneres, una part de la plaça l'ha donat per bo ja que el pilar ha arribat als peus del balcó malgrat que l'enxaneta no ha pogut pujar.