Inicien els treballs per instal·lar plaques solars a l’edifici de la Policia Portuària

El Port de Tarragona ha començat la instal·lació de panells fotovoltaics al sostre i a les pèrgoles d’aparcament de l’edifici de la Policia Portuària, ubicat al Moll comercial, 154. Es tracta d’uns panels d’energia solar fotovoltaica amb una potència nominal de 90Kw preveient que estaran en funcionament durant el primer trimestre de 2025.

L’adjudicació ha estat a l’empresa COMSA SERVICE amb un pressupost total de 144.175,59 sense IVA. L’objectiu principal d’aquesta instal·lació és la de continuar generant energia elèctrica provinent de fonts renovables i i potenciar el desenvolupament de solucions per a la implantació del Smart Grid, un sistema intel·ligent per a la gestió de l'energia verda de la futura comunitat energètica portuària així com utilitzar l’energia generada per autoconsum instantani.

Es tracta d’una instal·lació fotovoltaica de 90 Kw dividida en dues actuacions. La primera sobre la coberta de l’edifici de la Policia Portuària instal·lant mòduls fotovoltaics amb una potència nominal de 50 Kw, i la segona actuació es fa a les pèrgoles en la zona d’aparcament de vehicles amb una potència nominal de 40 Kw.

La connexió de la producció es realitza a l’escomesa de l’edifici a mode d’autoconsum. L’energia sobrant s’abocarà a la part de baixa tensió de l’estació transformadora ET. 12.2. situada al moll de Reus del Port de Tarragona-.

La instal·lació dels panells solars té com a objectiu millorar l’eficiència energètica dels equipaments del Moll de Costa i del Port de Tarragona, així com estimular l’ús de les energies renovables i l’autosuficiència energètica en el que és un dels compromisos que té l’Autoritat Portuària de Tarragona en el seu procés transició energètica.