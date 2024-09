La Fira Tarraco Manga arriba a Tarragona aquest cap de setmana

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest pròxim cap de setmana, els dies 28 i 29 de setembre, Tarragona tornarà a acollir la Fira Tarraco Manga, un esdeveniment que enguany celebra la seva tercera edició i en el que el món del manga, l'anime i els videojocs van de la mà en una fira dissenyada per atreure a seguidors de totes les edats.

Pokémon, One Piece, Naruto... són alguns dels exemples més coneguts en anime i manga, i si parlem de videojocs segur que, durant la Fira, no passaran desapercebuts els famosos Minecraft, League of Legends, Fornite o Tekken.

De fet, Tarraco Manga oferirà múltiples continguts com és el cas, per exemple, de tallers, conferències, espai de food trucks, artist alley, zona de marxandatge, tornejos en directe, arcade, gaming i retrogaming influencers, gamers, cosplayers, grups de ball i música animi, kpop, jpop o idol, entre d'altres.

Així doncs, es tracta d'un esdeveniment visual i musical que no deixarà indiferent als assistents. La vivacitat dels balls j-pop i k-pop es viurà especialment al pavelló del recinte firal, on tot el cap de setmana s'han programat exhibicions i diferents masterclass per als més extravertits. Les instal·lacions estan situades en el centre de la ciutat, el que permet l'accés ràpid de públic procedent d'altres poblacions tant amb cotxe, tren, autobús o caminant.