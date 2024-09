Els primers testimonis del judici del Parc Central confirmen la creació de societats

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Audiència de Tarragona ha començat a jutjar aquest dimarts quatre dels vuit acusats del cas del Parc Central, després que el tribunal no hagi acceptat l'arxivament sol·licitat per les defenses fa dues setmanes. Els primers testimonis han explicat que van constituir les empreses Mundo Brokers S.A, Capital i Patrimoni S.A i Julomar S.A i Samclada, relacionades amb alguns dels investigats.

«Les societats es feien per vendre-les», ha declarat un d'ells. També ha dit que no recordava la seva venda. «Joan Miquel Nadal, que jo sàpiga, no n'era soci– de Capital i Patrimoni», ha assegurat. El fiscal ha rebatut amb la prova documental que l'exalcalde Nadal, conjuntament amb Sanromà, es van vendre les accions. El judici s'ha iniciat 30 anys després.