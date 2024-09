La Diputació destina 2,7 MEUR a la reparació de desperfectes per fenòmens meteorològics

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Diputació de Tarragona ha concedit 2,7 milions d'euros a 83 municipis i EMD del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès que han patit desperfectes i destrosses per violents fenòmens meteorològics o situacions excepcionals, com els problemes d'abastiment d'aigua potable.

La reparació de l'escullera al passeig Botigues de Mar a Altafulla o les actuacions a barrancs i la neteja a les Cases d'Alcanar són les més destacades de les 133 actuacions finançades. Altafulla rebrà dos ajuts, un total de 108.474,99 euros, per a reparar la afectada pels temporals de la tardor de l'any passat. A Alcanar també s'han donat dues subvencions per valor de 32.804 euros, pels aiguats de setembre de 2023.

A Roda de Berà també s'han concedit 19.468,68 euros per fer front als danys produïts a la platja, i a Xerta i Freginals també s'hi destinaran 88.000 euros i 115.680,3 euros, respectivament, per arranjar camins municipals danyats pels temporals.

Les subvencions per a municipis amb problemes d'abastiment d'aigua potable s'han concedit a l'Espluga de Francolí, que rebrà 45.000 euros pel transport d'aigua en camió cisterna; Vilaplana que obtindrà 9.661,5 euros per la construcció d'un nou pou; i Falset, que rebrà 2.094,02 euros per a la reparació de la bomba d'aigua. Aquesta partida de la Diputació de Tarragona s'ha incrementat els últims anys per les «noves» necessitats dels ens locals i les condicions climàtiques. El 2018 tenia una dotació d'1,2 milions d'euros.