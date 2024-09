Tarragona renova el pacte d’agermanament amb Klagenfurt, a Àustria

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona va renovar ahir el pacte d’agermanament amb Klagenfurt, una ciutat austríaca amb la qual manté una relació d'amistat des de fa trenta anys. L'acte commemoratiu es va celebrar a la Sala d'Actes del consistori, on es van reunir representants de les dues delegacions per a commemorar aquest aniversari.

Durant la cerimònia, els representants van destacar la importància de mantenir aquesta aliança entre les ciutats, reforçant els llaços culturals i institucionals que s'han anat construint al llarg d'aquestes tres dècades. L'agermanament ha permès que Tarragona i Klagenfurt comparteixin valors i experiències en àmbits com la cultura, el turisme i altres aspectes que uneixen les dues localitats.

Un cop finalitzada la cerimònia a l'Ajuntament, les delegacions es van traslladar al Passeig de Sant Antoni, on es troba el medalló dedicat a Klagenfurt, per concloure l'acte commemoratiu. Allà es va realitzar una breu cerimònia per retre homenatge a aquesta relació d'agermanament, tot destacant el compromís de continuar treballant plegats en el futur.