Tarragona celebra la diada de Santa Tecla amb una jornada repleta d'actes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Toc de Matinades a la plaça de la Font a primera hora del matí ha anunciat als tarragonins que avui és Santa Tecla, un dels dies més forts de la festa replet d'actes per celebrar la festa de la patrona.

Al matí s'ha celebrat l'Anada a Ofici amb el Seguici Popular i la salutació a la senyera per part dels trompeters municipals. Després ha tingut lloc l'Ofici a la Catedral de la mà de l'Arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas. Mentre que a les 10 hores s'ha fet el trasllat processional de la relíquia del Braç de Santa Tecla des de la capella a l'altar major.

A les 11 hores, ha tingut lloc la tanda de lluïment del Seguici Popular a la plaça de la Font. En aquest han participat el Drac, el Bou, la Víbria, el Griu, el Ball d’en Serrallonga, l’Àliga, la Mulassa, la Cucafera, el Lleó, els gegantons Negritos, els Gegants Moros i els Gegants Vells, el Ball dels Set Pecats Capitals, la Moixiganga, el Ball de Bastons, el Ball de Pastorets, el Ball de Turcs i Cavallets, el Ball del Patatuf, el Ball de Cercolets, el Ball de Bastons de l’Esbart Santa Tecla, el Ball de Gitanes, el Ball de Valencians, el Ball de Cossis i el Ball de Titans. La tanda s’ha acabat amb els versots dels Diables contra Sant Miquel. El Ball del Patatuf de Tarragona s'ha interpretat en llengua de signes catalana (LSC).

Una de les cites més destacades d'avui és la diada castellera de les colles tarragonines davant de l'Ajuntament de la ciutat. Les colles han entrat a la plaça de la Font al toc de gralla i ritme del timbal. Durant la jornada els Xiquets de Tarragona, Jove Xiquets de Tarragona, Xiquets del Serrallo i Castellers de Sant Pere i Sant Pau esperen oferir les millors construccions de la temporada.

La diada consta de tres rondes, i la colla que no completi les tres construccions pot arribar a fer fins a dues tandes més, mantenint sempre l’ordre sortejat. Els pilars tancaran l’exhibició i s’executaran seguint també l’ordre sortejat i amb el tradicional pilar al balcó, al qual ascendeix l’enxaneta. Finalment, toc de vermut amb els grallers i els timbalers.

Actes a la tarda

Fins a l'inici de la Processó, els tarragonins podran venerar la relíquia del Braç de Santa Tecla a partir de les 16 hores a la capella de Santa Tecla, Catedral.

A les 18.15 hores tindrà lloc l’Anada a la Professó amb el Seguici Popular des de la plaça de la Font. L'acte pregona l’arribada de la Senyera de la ciutat i la corporació municipal. En aquesta els grups s’organitzen per a la professó posterior al carrer de les Coques, el carrer de Sant Pau, el pla de Palau, el carrer del Claustre i el carrer de les Escrivanies Velles.

La Professó del Braç de Santa Tecla començarà a les 19 hores des del pla de la Seu. Aquesta serà la tercera i última sortida al complet del Seguici Popular. Cap a les 20 hores, al llindar de la Catedral, apareixerà el tabernacle de la santa acompanyat per la Cobla de Ministrers del Consell Municipal, amb el vestuari cerimonial de les grans ocasions rituals, i en aquest moment la Banda Unió Musical interpretarà la Marxa de Santa Tecla i els campaners engegaran els tocs de professó fins a perdre de vista la relíquia. El Capítol de la Catedral, el clergat, la Senyera de la ciutat, els representants de les ciutats germanes i la corporació municipal, amb escorta de macers, uixers i Guàrdia Urbana de gran gala, tancaran la professó.

Tot el tram del carrer de Santa Anna esdevindrà aquesta tarda, i mentre duri la professó, el Carrer del Silenci, un espai tranquil, sense ús de pirotècnia i on tots els sons i músiques evolucionaran de manera més silenciosa, i per tant adaptat a les persones amb diversitat funcional i hipersensibilitats sensorials. I la plaça de l’Esperidió estarà reservada per a persones amb mobilitat reduïda.

L'itinerari de la Professó serà: pla de la Seu, c. Pare Iglésias, c. Merceria, pl. de les Cols, c. Major, bda. Misericòrdia, c. Cós del Bou, bda. Pescateria, Pilats, pl. del Rei, c. Santa Anna, pl. del Fòrum, c. Nou del Patriarca i pla de la Seu.

L’Entrada del Braç de Santa Tecla tindrà lloc a les 21 hores, aproximadament, al Pla de la Seu. Aquí la relíquia tornarà a la Catedral, tot el Seguici Popular s’obrirà al seu pas i executarà una ballada conjunta. Balls, bestiari, entremesos i representacions al·legòriques la saludaran. Els castellers alçaran pilars. Les campanes i les salves pirotècniques marcaran l'avançament del braç, i es precipitarà la col·lecció de focs d’artifici, l’oripell daurat i la joia pirotècnica de la palma del martiri preparada per la Pirotecnica Poleggi de Canepina (Itàlia). A l’acabar, es tancarà la relíquia del Braç de Santa Tecla a la seva capella.

Tot seguit des del pla de la Seu s'iniciarà la Tornada de Professó amb la Baixada del Seguici. Portants, balladors i músics enfilaran el carrer Major fins a arribar a la plaça de la Font. Com a la Vigília, els onze grups entre el Ball de Bastons i la Moixiganga oferiran simultàniament la seva exhibició. Entre les danses i els entremesos es podrà veure, per única vegada, la figura bastonera de la Mort del Dimoni, enmig del foc de sofre.

Finalment, a les 23 hores, des de la punta del Miracle es farà el castell de focs de Santa Tecla de la mà de la Pirotecnica Poleggi de Canepina (Itàlia).