El Seguici Popular llueix al complet a la Cercavila davant d’una Tarragona entregada

Ja sembla una tradició per molts tarragonins estar pendents de la previsió meteorològica durant les festes de Santa Tecla, aquestes no han estat una excepció. Després d’una setmana sencera amb actes marcats per la pluja, ahir va arribar el moment de veure per primer cop a tot el Seguici Popular de la ciutat sortir a la Cercavila, un dels actes principals de la Vigília de la diada de Santa Tecla.

La previsió per aquesta data no era tampoc massa favorable dies enrere, però el temps va respectar finalment aquest acte tan sentit. A mitja hora de l’arrancada, la plaça de la Font ja era plena de gom a gom i respirava l’esperit d’aquestes festes. Allà les bèsties del Seguici esperaven quietes mentre els nens i nenes s’apropaven a tocar-les, fer-se fotos amb elles o pujar-se’n al damunt de les més grans com la Mulassa o la Cucafera.

L’estima de la canalla pels elements del seguici és ben coneguda per tots, molts petits passejaven amb les figures d’alguns d’ells a la mà. Així ho constata també Òscar Pere, president de la Cucafera, qui assegura que «els nens xalen molt amb les figures durant aquest dia». L’entitat celebra enguany 10 edicions de La Cucafera Baixa i explica com «senten l’amor de tota la ciutat durant aquests dies».

Altres, com el Griu, celebren deu anys de la seva recuperació. Josep Maria Bertràn, president de l’associació afirma que «l’acte de la cercavila és el més important per nosaltres, junt amb l’entrada del braç».

Sense incidències, tots els elements van poder arrancar la seva ruta pels carrers de la Part Alta de manera puntual. Com a novetat, aquest any s’ha instaurat el ‘Carrer del Silenci’.

El carrer Santa Anna va esdevenir un espai tranquil, sense ús de pirotècnia i amb músiques adaptades. Aquesta iniciativa busca que les persones amb diversitat disfuncional i hipersensibilitat sensorial, especialment els més petits, puguin gaudir de les festes.