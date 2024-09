La primera Fira de Psicologia de Tarragona se celebrarà els dies 27 i 28

L’esdeveniment, que s’organitzarà per primer cop a Tarragona, busca posar la psicologia al servei de la ciutadaniaJoan Carles Borrachero

La Rambla Nova de Tarragona acollirà els pròxim divendres i dissabte la primera Fira de la Psicologia. Un esdeveniment pensat per a tota la ciutadania, que vol aglutinar tant a grans com a petits, a famílies senceres. La Junta Rectora de la Delegació Territorial de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), conscient de la importància del benestar emocional, posarà la psicologia al servei de la ciutadania amb una fira a la ciutat de Tarragona.

Per petits i grans

La mostra constarà de dues carpes diferenciades. La primera carpa portarà el nom Què pot fer la psicologia per a tu? i anirà dirigida a tota la ciutadania. Vol posar en valor la tasca de la psicologia a través de microxerrades divulgatives que oferiran professionals de la salut mental per encarar diferents situacions i etapes de la vida.

La segona carpa serà la de L’Stop Bullying, un espai per a infants i adolescents on podran entendre, a través de jocs i gimcanes virtuals, què és l’assetjament i quines conseqüències pot produir a qui el pateix. Des de la junta de Tarragona s’ha ideat aquesta segona carpa conscients de la rellevància que té actualment l’assetjament escolar i davant dades preocupants com que el Departament d’Educació atén dos casos d’assetjament escolar al dia de mitjana.

L’objectiu final d’aquest espai és el de promoure relacions saludables entre iguals. El 20% de la població adulta a Catalunya opina que el benestar emocional és una variable important per al seu nivell de satisfacció amb la vida.