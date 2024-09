El perfil de l’aturat va per barris a Tarragona

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

La recerca de treball va per barris a Tarragona. Si es comparen les dades de les dues oficines de treball a la ciutat, la que està situada al carrer de Sant Antoni Maria Claret, al centre, i l’oficina de Campclar, es poden extreure semblances i alhora diferències entre els tarragonins que busquen feina.

El passat agost al barri de Ponent es van quantificar 4.304 aturats, mentre que a l’oficina del centre se’n van registrar un total de 7.137. En ambdós serveis, les dones conformen gairebé el 60% dels aturats. Per edat, els majors de 59 anys suposen el 18% dels atesos a l’oficina de Claret.

Els d’entre 50 i 54 anys representen més del 15% dels aturats al centre de la ciutat. A Campclar i als barris de Ponent, els majors de 59 anys són els que més es troben en situació d’atur, tot i que també destaca la franja entre els 45 i 49 anys, representant un 12% dels casos.

Per sector econòmic, tres de cada quatre aturats es dedicaven al sector de serveis al centre de Tarragona. En canvi, a Campclar aquest percentatge és lleugerament inferior, ja que la construcció guanya pes a Ponent, amb l’11,6% dels aturats. La indústria és el sector al que es dedicaven, arreu de la ciutat, el 7% dels aturats. L’agricultura i la pesca no arriben al 2%. Per últim, destaca que a Campclar més del 10% dels aturats no ha tingut una feina anteriorment. Aquest percentatge descendeix al 8% al centre de Tarragona.

Més enllà, si s’analitza la formació dels aturats també es troben diferències depenent d’on viuen. A Campclar, només 381 dels més de 4.000 aturats tenen alguna titulació d’estudis superiors. El gran gruix dels aturats a Ponent tenen un nivell formatiu de primera etapa de Secundària.

El 30% de la província

A Claret, un miler dels més de 7.000 aturats tenen formació en estudis superiors. D’igual forma que a Ponent, el 50% dels tarragonins que viuen al centre i busquen feina tenen estudis fins a la primera etapa de l’Educació Secundària Obligatòria. Entre les dues oficines de treball, els aturats de la ciutat representen gairebé el 30% dels aturats de la província.

Aquestes estadístiques no difereixen molt de les que es registren en les altres oficines de treball del Camp de Tarragona. A Reus, Cambrils o Valls el perfil de l’aturat també és femení, major de 59 anys i es dedica al sector Serveis.

39.000 aturats registrats

En el còmput global, a la demarcació de Tarragona hi havia registrats més de 39.000 aturats aquest passat agost. I és que la xifra de persones a l’atur al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre va créixer un 2,66% durant l’agost, amb 1.015 persones més inscrites a les llistes. Malgrat aquesta evolució, les xifres anuals encara marquen una evolució negativa, amb 177 persones menys inscrites respecte el 2023, un -0,45%.

També experimenten un retrocés les afiliacions a la Seguretat Social, 357.673 persones en total, amb 4.018 menys donades d’alta, un -1,11% respecte al juliol. Les dones, amb 23.183 aturades, continuen superant de llarg els homes, 15.928, si bé les xifres tendeixen a equilibrar-se i, fins i tot, invertir-se en el cas de menors de 25 anys, 300 homes per 291 dones. A més, el nombre de contractes indefinits, 7.725, a l’agost va retrocedir un 39,72%, amb 4.793 menys.