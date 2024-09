L’alcalde de Tarragona Rubén Viñuales celebra el tradicional dinar amb les Tecles de la ciutat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Durant les festes de Santa Tecla, se celebra un tradicional dinar que l'Ajuntament de Tarragona organitza en honor a les dones de la ciutat que porten el nom de Tecla.

Aquesta celebració, que va començar l'any 1991, s'ha consolidat com una tradició que reafirma el vincle entre la ciutat i la seva patrona. L'acte, celebrat ahir, va comptar amb la presència de 13 Tecles, que van gaudir d'un àpat al restaurant Mas Rosselló.

L’alcalde, que va assistir a la trobada, va aprofitar l'ocasió per destacar la importància de mantenir viva aquesta tradició i va expressar la seva alegria de compartir aquest moment amb les dones que porten el nom de la patrona de la ciutat. «No hi ha millor companyia que la de les Tecles de la ciutat per compartir àpat i comprovar com el nom de la nostra patrona continua viu», va afirmar.