Dames i Vells porta la sàtira a Bonavista

Publicat per Álvaro Rodríguez Verificat per Creat: Actualitzat:

El barri de Bonavista ja viu normalment una pujada rellevant d’afluència els diumenges, és dia de mercadet. No obstant això, ahir aquest districte de ponent multiplicava encara més el seu nombre de visitants que no es van voler perdre l’estrena de Dames i Vells d’enguany. Aquest és, se’ns dubta, un dels balls parlats més populars a la ciutat i, des de la pandèmia, sembla que li han agafat el gust a arrancar fora del centre.

Va ser el 2022 quan van actuar per primer cop al Centre Cívic de Bonavista, una fita inèdita dins del seguici popular de la ciutat que pogués haver quedat en anècdota, però que ha esdevingut tradició. Enguany, l’acte s’hauria d’haver celebrat a la rambla del barri, però la previsió meteorològica adversa va obligar a traslladar-lo al Centre Cívic (malgrat que no va caure ni una gota).

Amb un aforament limitat, els tarragonins van omplir ràpidament els dos primers passis programats, obligant els responsables del ball a realitzar una tercera tongada i no deixar a ningú enrere. Sembla que allò de «descentralitzar les festes» deixa a poc a poc de ser un eslògan polític i comença a ser una realitat.

Imatge de la cua formada per veure Dames i VellsDiari Més

La gent de tots els punts de la ciutat ja ha agafat el costum de marxar un barri habitualment desert de programació teclera per veure allà, per primer cop, un dels plats forts d’aquestes festes.

L’edició matinera és, com molt dels actes d’aquestes festes, un espai eminentment familiar. Mai deixa de sorprendre la quantitat de nens i nenes que presencien un espectacle on dos de cada tres frases són una referència sexual, d’alguna manera, Dames i Vells normalitza les paraulotes per un dia.

Davant d’aquest públic, Fermí Fernàndez, Oriol Grau i companyia no es van tallar ni mig pèl, amb les paraules «figa», «xona» o «titola» com a grans protagonistes. L’espectacle de Dames i Vells és un text humorístic que sembla no tenir por a la incorrecció política, un ball parlat sense cap mena de filtre que funciona tan bé precisament per la seva desinhibició.

Més enllà de les marranades, l’altre ingredient principal d’aquest acte és la sàtira. Novament, la gràcia d’aquest ingredient és el seu anar contra tots i sense cap complex. En uns 40 minuts d’espectacle els actors no van deixar a ningú viu. D’Ayuso a Puigdemont i de Sílvia Orriols a Taylor Swift, tots van passar per l’espasa,

Brutícia i turistes

Dames i Vells sempre s’encarrega de fer un profund repàs de tot el que passa al món, amb versots dedicats per la política, el clero i els famosos genèrics. No obstant això, el que més els caracteritza és el seu tarragonisme i la seva capacitat per fer bromes autòctones. En aquest sentit, la brutícia i la massificació turística van ser els dos grans temes d’aquest any, sense oblidar també la situació de Rodalies i el seu robatori de coure.

Aquesta és la primera edició «normal» després de l’especial de Carcamals a la Romana que van fer el 2023. Malgrat això, es van poder veure algunes sorpreses com un grup de turistes fent un ‘free tour’ al mig de l’acte o una banda de manifestants espanyolistes que després van resultar ser «el nuevo gobierno de la generalidad».

Entre els gags més celebrats també va estar la paròdia de la cançó catalana de l’estiu, només que en aquesta versió a la Marina li sortia una «morena».

Aquesta edició també ha estat la segona amb Viñuales com l’alcalde a parodiar. El batlle batejat com «Buñuelos» va ser representat com un paranoic que parlava fluixet perquè tenia el mòbil punxat i a qui li van regalar «un pastís d’aniversari pels deu anys del cas Inipro», tot desitjant-li «que t’imputin a tu».

Un ball de Dames i Vells dins de les expectatives que va estar dedicat de manera molt sentida a Sergi Xirinacs, exregidor que va impulsar la recuperació del ball l’any 1881 i va morir el passat novembre.