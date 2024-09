Ana Morgade, David Cepo, Carolina Iglesias i Álex Calvero porten a Tarragona 'Mentes Peligrosas'

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El proper 26 d'octubre la San Miguel Tarraco Arena acollirà l'espectacle d'humor Mentes Peligrosas protagonitzat per Ana Morgade, David Cepo, Carolina Iglesias i Álex Calvero. La funció tindrà lloc a les 20 hores.

El primer espectacle es va celebrar al Palacio de la Ópera de A Coruña i des de llavors Mentes Peligrosas ha venut més de 60.000 entrades al territori nacional.

Un espectacle on els alumnes Ana Morgade, Carolina Iglesias, David Cepo i Alex Clavero de la promoció del 90 dels Jesuïtes de Ponferrada organitzen una festa d'antics alumnes amb aquells que al seu dia van ser la panxa de la universitat o aquell equip de bàsquet que va guanyar tants títols.

A la San Miguel Tarraco Arena el públic podrà veure com aquests vells amics que estan desitjant retrobar-se per comprovar que per la resta passen els anys pitjor que per un mateix, i això sí que és motiu de celebració.

Les entrades es poden adquirir des de 28 euros a la pàgina web de la San Miguel Tarraco Arena.