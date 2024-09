Vídeo: Espectacular mànega d'aigua a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge, després d'una setmana marcada pels aiguats, un fenomen curiós ha captivat l'atenció de moltes persones que passejaven per Tarragona: una mànega d’aigua que ha aparegut davant de la costa de la Costa Daurada, a diversos quilòmetres de la vora.

Aquest embut d’aigua, també conegut com a mànega marina o tromba d’aigua, ha atret les mirades dels curiosos que es trobaven a la zona. Molts han observat amb sorpresa com aquest vòrtex giratori es formava sobre el mar, creant una imatge tan impressionant com inusual.

Què és una mànega d’aigua?

Una mànega d’aigua o tromba marina és un embut format per un vòrtex intens que es produeix sobre un cos d’aigua, connectat a un núvol cumuliforme. Tot i que la seva aparença pot ser similar a la d’un tornado, no sempre es tracta d’aquest fenomen.

Les mànegues marines es classifiquen en dos tipus: tornàdiques i no tornàdiques. Les tornàdiques són, en realitat, tornados que es formen sobre l’aigua o que es desplacen des de la terra fins al mar o a un llac. En canvi, les no tornàdiques, com la que s’ha vist a la Costa Daurada, no tenen l’origen en un tornado, però presenten un aspecte igualment espectacular.

Aquest tipus de fenòmens meteorològics, tot i no ser habituals, tampoc són extremadament rars en zones costaneres durant determinades condicions atmosfèriques. Malgrat que poden semblar perillosos, en la majoria dels casos les mànegues d’aigua no suposen una amenaça seriosa, especialment quan es formen a una distància segura de la costa, com ha estat el cas a Tarragona.