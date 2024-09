Totes les revetlles d'aquesta nit de Santa Tecla

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Com no podria ser d'altra manera, aquesta nit arribarà carregada de revetlles per a tots els gustos per entrar a la Diada de Santa Tecla gaudint de la música i l'ambient festiu. Coneix totes les revetlles d'aquesta nit:

23.00 h - Balcó del Mediterrani (Rambla Nova): Gaudeix dels temes més clàssics amb l'Orquestra Jordi Català i Paper de Tornassol.

23.00 h - Plaça de la Font: Revetlla teclera amb Les Que Faltaband, una banda de versions formada per vuit noies amb un espectacle potent i reivindicatiu. A continuació, actuació de Les Coco, que oferiran un recorregut pels grans èxits musicals.

23.00 h - Parc del Francolí: RAC105 presenta Gira105 amb els millors hits actuals i records d’altres generacions amb DJ Trapella i Mon DJ. L’esdeveniment es fa al parc del Francolí, repetint ubicació després d’haver-se traslladat des dels jardins del Camp de Mart.

23.30 h - Barraques Tarragona: Última nit de concerts amb Sänta i Loilack, guanyadors del Concurs de Grups de Barraques Tarragona 2024.

01.00 h - Barraques Tarragona: Continuació de la nit amb el grup d’electromestissatge Flux.

02.30 h - Barraques Tarragona: Concert dels valencians Prozak Soup.