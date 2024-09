El joier i escultor Joan Serramià rep el 47è Premi El Balcó Tarragoní de l’Any

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, acompanyat del president d'Òmnium Cultural del Tarragonès, Zacarías Henar, va lliurar ahir el 47è Premi El Balcó Tarragoní de l'Any, que va recaure en el joier i escultor tarragoní Joan Serramià Llauradó, per ser un artista format a l'Escola d'Art de la Diputació de Tarragona, reconegut a nivell nacional i internacional, profundament influenciat per l'arquitectura i l'escultura modernista.

Les motivacions del jurat per atorgar el premi van estar vinculades al fet que Serramià és un joier i escultor molt lligat a la ciutat i al Camp de Tarragona, continuador de l'obra dels arquitectes i escultors modernistes, especialment Gaudí i Jujol, i creador d'obres com el Sant Crist de l'Ermita de la Salut, l'estàtua de Gaudí a Riudoms i la de Jujol a la Rambla de Tarragona, així com altres obres vinculades a la cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona.

L'alcalde Rubén Viñuales va felicitar Serramià pel reconeixement i va destacar que «és un orgull immens felicitar un gran referent de la nostra ciutat, un veritable artista que ens va regalar el seu art fa pocs mesos, amb la meravellosa escultura de l'arquitecte Jujol situada davant del Teatre Metropol, i que demostra una vegada més la sort que tenim a la ciutat de comptar amb la sensibilitat artística de Joan Serramià».

Per la seva banda, l'artista Joan Serramià es va mostrar agraït pel guardó obtingut i va expressar el seu desig de «seguir fent coses maques per Tarragona i pel país, i que la gent després recordi».

El jurat d'aquesta edició estava format per Zacarías Henar Moros, president d'Òmnium Cultural del Tarragonès; Sandra Ramos García, tercera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona; Montserrat Recasens Massagué, Premi el Balcó 2022; Eva Cortés Giner, sòcia d'Òmnium Cultural del Tarragonès; i Àngels Vilanova Navarro, secretària del jurat i membre de la junta d'Òmnium Cultural del Tarragonès.

El lliurament del premi va tenir lloc a Casa Canals. El Premi el Balcó, que s'atorga anualment per Òmnium Cultural del Tarragonès, té l'objectiu de reconèixer la tasca d'una persona o entitat del Tarragonès que s'hagi distingit pel servei i la projecció de país en l'activitat social, cultural, artística, científica, esportiva, política, etc. Aquest guardó honorífic és un dels projectes històrics de l'entitat i es concedeix des de l'any 1978.