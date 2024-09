Què passa si plou aquesta nit? Els protocols que seguiran la Baixada de l'Àliga i els concerts del Francolí

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Davant la possibilitat que en les pròximes hores, les pluges tornin a fer acte de presència per Santa Tecla, des de l'organització aconsellen a la ciutadania estar pendents de les xarxes socials oficials del consistori i de les festes de Santa Tecla per estar al corrent de possibles canvis en la programació.

Si plou a mitjanit, quan hi ha prevista la Baixada de l'Àliga, els Gegants Vells, el Lleó, la Mulassa i les bandes des del pla de la Seu, s'aplicarà el protocol d'espera. De manera consensuada amb les entitats, es faran esperes de 30 minuts per decidir si l'esdeveniment segueix endavant o no.

La previsió meteorològica també pot tenir efectes en els concerts previstos al parc del Francolí, amb Figa Flawas i Mushkaa, si bé l'escenari és cobert. «No totes les peces poden sortir sota l'aigua. Els concerts, la sort és que l'escenari del parc del Francolí és cobert, de manera que el muntatge es pot fer igual i esperarem fins a últim moment. Com se sol dir, partit a partit, anirem veient com van les coses», ha explicat a l'ACN la consellera de Cultura, Sandra Ramos.