Vídeo: Incendi en una empresa de gestió de residus al polígon Sud de Tarragona

Un incendi en una empresa de gestió de residus i de transport de mercaderies al polígon Sud de Tarragona ha provocat una gran columna de fum negre visible des de diversos punts de la zona. Protecció Civil ha informat que el foc no afecta la indústria amb risc químic ni obliga a activar el pla PLASEQTA, tot i que s’està en contacte amb les empreses del polígon per confirmar que no hi hagi cap afectació.

Part del sostre d'uralita de la nau de la companyia, al carrer del Roure, ha col·lapsat. Els Bombers, que han rebut l'avís a les 15.14 hores, treballen amb 13 dotacions per intentar apagar les flames, que per ara es concentren només en aquesta nau i no afecten les del costat. Afortunadament no hi havia cap treballador a l'interior. Actualment l'incendi es troba estabilitzat.

D'altra banda, el departament de Protecció Civil de l'Ajuntament de Tarragona ha indicat que no existeix afectació per a la població arran de l'incident, i per tant, no s'ha activat el Plaseqta. Tot i això, s'ha activat el pla d'actuació municipal en fase de prealerta de forma preventiva.

Imatge de l'incendi a l'interior de la nauBombers de la Generalitat

Malgrat que no és necessari el confinament, per precaució es recomana que les persones sensibles o amb problemes de base que puguin veure's més afectades pel fum es confinin preventivament.