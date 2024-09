La Women Race El Corte Inglés tornarà a omplir Tarragona de solidaritat

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona tornarà a moure’s per participar en la cursa més solidària. La Women Race El Corte Inglés torna en la seva 9a edició per continuar donant visibilitat en la lluita contra el càncer. A més, ho farà tot just un dia després del Dia Internacional de la lluita contra el Càncer de Mama el diumenge 20 d’octubre.

En el transcurs de les nou edicions, la competició s’ha convertit en una de les curses de la ciutat amb més participació. En la darrera edició, més de 2.500 persones van participar en la cursa solidària per visibilitzar i donar suport a la lluita contra el càncer i recaptar fons a favor de l’Associació Contra el Càncer a Tarragona. Enguany, des de l’organització esperen trencar la barrera de les 2.600 participants.

El director de El Corte Inglés Tarragona, Valentí Muñoz, va destacar que «ens tornarem a emocionar. Aquesta cursa està plena d’emocions i sensibilitat, i això es veu en cada participant quan travessa la línia de meta».

De fet, la gran majoria de participants, dones i homes, han patit la malaltia d’aprop, sigui en ells mateixos o en familiars propers, fet que la cursa actuï també com una comunió i dir «no esteu sols en la lluita», com va apuntar Muñoz. A més, el director també va agrair el paper de patrocinadors i col·laboradors, com BMW Oliva Motor i l’Ajuntament de Tarragona.

La recaptació està destinada a l’Associació Contra el Càncer de Tarragona, una entitat que dedica els seus esforços en ajudar als pacients oncològics en el seu dia a dia i també en fomentar la investigació de la malaltia. De fet, com va apuntar el president de l’Associació, Federic Adan, tota la recaptació estarà destinada en la recerca i a les activitats diàries que ofereixen.

Enguany, la competició comptarà amb el mateix recorregut de l’any passat. El circuit de 5 quilòmetres recorre el mateix circuit pels carrers més atractius i emblemàtics de la ciutat com la via de l’Imperi Romà, el Portal del Roser, l’Amfiteatre romà, la plaça de la Font, el Balcó del Mediterrani i el Mercat Central, amb sortida i arribada a la rambla del president Companys.

A la cursa hi poden participar tant homes com a dones, però només les dones podran participar en el rànquing competitiu. Aquesta vegada, però, amb la nova samarreta blanca. Les inscripcions romanen obertes fins al dilluns 14 d’octubre a la web womenraceelcorteingles.cat a un preu de 12,50 euros, tot i que està oberta a aportacions superiors a tall de donatiu.