Parc Central celebra la 3a edició del festival Un dia per recordar

El centre comercial Parc Central i l'Associació d'Alzheimer i Altres Trastorns Neurocognitius Reus i Baix Camp, entitat de referència a la província de Tarragona, consoliden el festival Un dia per recordar, que tindrà lloc el proper divendres, 27 de setembre, al Centre Terapèutic per a l'Alzheimer i la Unitat de la Memòria de l’associació.

La tercera edició d'aquest esdeveniment té com a objectiu realçar i visibilitzar la tasca que realitzen els cuidadors de persones amb trastorns neurocognitius.

El gerent de Parc Central, Francisco Lambea, subratlla «la importància de cuidar també els que cuiden» i destaca la dedicació i el caràcter humà, altruista i solidari de tot l'equip. «Des de Parc Central volem reconèixer-los i fer que aquest festival també el sentin seu», assegura.

Un dia per recordar és una jornada festiva que, any rere any, aplega centenars de pacients i familiars. L’esdeveniment s’iniciarà a les 10 h i inclourà un esmorzar i un conjunt d’activitats lúdiques, on la música tindrà especial protagonisme. Aquest any, el festival tornarà a comptar amb l'actuació de DJ Loren, músic que va participar en la primera edició amb molt d'èxit. Durant la jornada, els assistents podran adquirir marxandatge solidari i participar en la realització d'un mural fotogràfic on es penjaran instantànies, realitzades amb càmera Polaroid.