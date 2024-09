A licitació el procés participatiu per a fomentar el desenvolupament turístic sostenible a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Tarragona ha tret a licitació la realització d’un procés participatiu per a fomentar un pacte ciutadà pel desenvolupament turístic sostenible de Tarragona. L’Ajuntament de Tarragona contempla desenvolupar les accions i l’estratègia per aconseguir posicionar Tarragona com a destinació referent en turisme sostenible. El pressupost és de 29.766,06 euros.

Tarragona afronta el futur amb el Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació Tarragona, entre el blau i el verd, un projecte finançat pels Fons Europeus Next Generation que aposta per un turisme verd i sostenible, per una millora de l’eficiència energètica, per la transició digital i per la competitivitat en el camí per donar compliment als Objectius de Desenvolupament Sostenible

Amb el contracte licitat es farà un procés de participació ciutadana i d’empreses del sector turístic i es crearà un model de governança col·laborativa vehiculat per una taula de sostenibilitat, formada per agents públics, sector turístic i entitats. També s'impulsaran taules de treball dinamitzades amb entitats i empreses i tallers de sensibilització en sostenibilitat. Finalment, es redactarà un pacte ciutadà pel desenvolupament sostenible amb els resultats obtinguts.