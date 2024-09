Les revetlles ompliran els carrers de Tarragona de música i de gresca

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Com no podria ser d'altra manera, la nit del 22 al 23 de setembre arribarà carregada de revetlles per entrar a la Diada de Santa Tecla gaudint de la música i l'ambient festiu. La nit arrencarà a les 23 hores a diversos espais de la ciutat. Els més clàssics podran ballar al ritme dels temes més coneguts de mà de la veterana Orquestra Jordi Català i Paper de Tornassol, que ocuparan el tram Balcó del Mediterrani de la Rambla Nova. A la mateixa hora, la plaça de la Font acollirà la revetlla més teclera amb Les Que Faltaband, una jove banda de versions formada per vuit noies que ofereixen un espectacle potent i reivindicatiu, amb un repertori íntegrament femení. Compartiran escenari amb les Coco, quatre dones que portaran al públic de viatge pels grans èxits.

Al parc del Francolí RAC105 presentarà Gira105, un espectacle festiu amb els hits actuals i els remembers d'altres generacions de la mà de DJ Trapella i Mon DJ. Enguany la festa repeteix ubicació en un espai més còmode i amb més capacitat que substitueix els jardins del Camp de Mart, que durant molts anys havien acollit aquesta nit de la vigília batejada popularment com a «l’empalmada».

A les 23.30 hores començarà la darrera nit de concerts a Barraques amb Sänta i Loilack, guanyadors del Concurs de Grups de Barraques Tarragona 2024. A la una de matinada la música continuarà amb el grup d'electromestissatge Flux, i a les 02.30 hores serà el torn dels valencians Prozak Soup. A les 04.00 hores arrencarà Passi-ho bé Barraques 2024, el set del PD Pelacanyes que posarà fi a la darrera nit de les Barraques.