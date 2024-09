Els petits regnen a Santa Tecla amb el Seguici Petit

La cercavila del seguici petit de Tarragona per les festes de Santa Tecla no para de créixer i va omplir els carrers de la Part Alta de la ciutat amb foc, balls i música.Gerard Martí

Pocs cops la sortida de l’escola un dijous és tan dolça. Minuts abans de les 18.30 h. els carrers adjacents a la plaça de la Font són un formigueig constant de famílies. Els infants esperen asseguts a la vorera de la Baixada de la Misericòrdia, mentre els pares xerren dempeus. Els elements del seguici petit esperen en fila enmig la plaça, mentre els tarragonins agafen lloc. L’últim tro explota i, puntuals, el Ball de Diables Infantil fan la primera encesa. Llavors, els nens i nenes més atrevits s’abillen amb barret de palla, ulleres i jaqueta texana. Fan un pas endavant i esperen l’arribada de les guspires. En canvi, els més porucs busquen refugi als braços dels pares, fan un pas enrere i es col·loquen auriculars. Tant es val com, la qüestió és gaudir de les festes, cadascú a la seva manera.

El pas del Drac Petit genera crits, tan d’alegria com d’histeria, mentre les espurnes que surten de la seva boca enfilen el carrer Major, a vessar de gent. Quan l’ambient s’inunda en l’olor a pòlvora, apareix el Bou Petit, amb el ritme trepidant dels seus timbalers. La Vibrieta i el Griu Petit i el Ball d’en Serrallonga Petit els segueixen, omplint de foc l’inici de la cercavila.

Els plors dels més porucs s’acaben amb les primeres notes de l’Amparito, que anuncien el pas de l’Aligueta. Molts infants demanen que el pare l’aixequi a collibè per veure uns dels elements més estimats pels tarragonins. La canalla que porta l’Aligueta es mouen com a experts i ballant fan alçar les mans al cel de Tarragona. Un cel que a la tarda es va aclarir i va deixar enrere la pluja matinal, en el moment idoni per la cercavila.

Darrere l’Aligueta, com si fos Usain Bolt, puja corrents la Baixada de la Misericòrdia la Mulasseta. Amb el seu caràcter bandarra, fa mans i mànigues perquè tots els infants la puguin tocar, esmunyint-se en tots els espais possibles. En la cursa no es queda enrere la Cucafereta que, arrossegada per nens i nenes ben forts, puja la Baixada de la Misericòrdia ben ràpid.

«Qui ve ara?». Després de les curses, els infants guaiten entremig del carrer qui és el pròxim element en arribar. La corona solemne del Lleonet i el ball Gegants Petits van fer picar de mans les famílies, mentre els Nanos Nous Petits treien els somriures més sincers a la canalla.

Els prossegueixen, avançant a bon ritme i omplint de color els carrers, el Ball de Bastons Petit, el Ball de Pastorets Petit, el Ball del Patatuf Petit, el Ball de Cercolets Petit i el Ball de Bastons Petit de l’Esbart Santa Tecla. Per últim, van fer gaudir els més petits el Ball de Gitanetes, Ball de Cossis Petit, Ball dels Set Pecats Capitals Petit, la Colla Petita dels Xiquets de Tarragona i la Banda Petita de la Unió Musical de Tarragona.

Carrer del silenci

La cercavila del seguici petit de Tarragona va estrenar el carrer del silenci, al carrer Santa Anna, dedicat per a persones amb hipersensibilitat auditiva. Els diables i les bèsties de foc van avançar sense encendre la seva pirotècnia. El carrer va ser un petit oasi en la cercavila, sense aglomeracions. Voluntaris informaven a l’entrada de la via els responsables de les colles i entregaven fulletons als ciutadans que parlaven de la iniciativa. Els timbalers dels elements van aturar la seva activitat i les bandes musicals van adaptar la intensitat i el seu repertori perquè tothom gaudeixi de Santa Tecla.