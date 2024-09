Troben un home ferit per arma blanca davant de la comissaria dels Mossos de Tarragona

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home d'uns quaranta anys ha aparegut ferit per arma blanca i sagnant, aquest divendres, prop de la comissaria dels Mossos de Tarragona. Als volts de tres quarts de dues de la matinada, una patrulla que sortia de servei ha trobat l'home sagnant, que anava cap al centre policial.

Els agents l'han socorregut i li han practicat la primera atenció mèdica fins que ha arribat el SEM (Servei d'Emergències Mèdiques). L'home ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII, on aquest divendres al matí se l'ha intervingut. No es tem per la seva vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esbrinar com es va produir l'agressió.