Condemnat un agent de la Guàrdia Urbana de Tarragona per cobrar multes i quedar-se l'import

L'Audiència de Tarragona ha condemnat un agent de la Guàrdia Urbana de Tarragona per un delicte continuat d'infidelitat en la custòdia de documents i un delicte continuat de malversació de cabals públics. Segons la sentència a què ha tingut accés l'ACN, l'acusat es quedava l'import de les multes de trànsit que imposava, sobretot a conductors estrangers, els quals pagaven en efectiu.

Les parts han arribat a un acord i s'ha decidit suspendre el seu ingrés a presó durant els dos anys que se l'imputaven amb la condició que no cometi cap delicte durant aquest temps. Tot i això, haurà de pagar una multa de cinc euros diaris durant tretze mesos, indemnitzar l'Ajuntament amb 600 euros i no podrà ocupar un càrrec públic durant tres anys i nou mesos.

Segons la sentència, el condemnat és un funcionari de l'Ajuntament de Reus que durant el període 2019 i 2020 -quan es va cometre el delicte- va prestar els seus serveis com a agent de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Concretament, va treballar a la Unitat de Trànsit i a la Unitat de Vigilància de Platges, on, entre altres, tenia les funcions de vigilància, control, disciplina i regulació del trànsit.

Amb voluntat de beneficiar-se econòmicament i aprofitant el seu càrrec, l'acusat es quedava amb l'import de les multes que imposava als ciutadans, principalment, conductors estrangers, els quals abonaven les quantitats en efectiu a la via pública, amb una reducció del 50% i sense que l'agent en qüestió informés dels fets ni tramités l'ingrés dels diners al compte bancari de la Diputació de Tarragona.

En total, va quedar-se amb l'import de sis multes valorades en 50 euros i tres de 100 euros. Segons la sentència, l'import dels perjudicis ocasionats al patrimoni públic ha estat taxat pericialment en 600 euros. A més, i per tal que les seves accions no fossin descobertes, l'acusat amagava els butlletins de les denúncies a l'interior de la seva taquilla personal de la comissaria de la Guàrdia Urbana de Tarragona.

Les penes

L'acusat ha consignat 800 euros abans de l'inici del judici per tal de reparar el dany causat. Tot i això, i malgrat que la fiscalia li demanava cinc anys de presó, aquest dijous han arribat a un acord de conformitat totes les parts -fiscalia, defensa i acusació particular- i s'ha decidit condemnar l'agent a un any i tres mesos de presó, nou mesos de multa -cinc euros al dia- i la inhabilitació per ocupar un càrrec públic durant dos anys i tres mesos pel delicte continuat d'infidelitat en la custòdia de documents, així com una pena de nou mesos de presó, quatre mesos i quinze dies de multa -cinc euros al dia- i la inhabilitació per ocupar un càrrec públic durant un any i sis mesos pel delicte continuat de malversació de cabals públics. A més, haurà d'indemnitzar l'Ajuntament de Tarragona amb 600 euros.

Finalment, però les parts també han acceptat la suspensió de la pena de presó de dos anys amb la condició que l'acusat no delinqueixi durant aquest període de temps.