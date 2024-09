Cau la instal·lació de plaques solars a Tarragona per la «pèrdua d’incentius»

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

La caiguda general de l’autoconsum s’està notant a la ciutat de Tarragona. El 2023, l’Ajuntament va rebre 455 sol·licituds per a la instal·lació de plaques solars, 33 menys que el 2022. Enguany, fins al 25 de juliol, el consistori en va registrar 110, només un 24% del total de l’any passat.

Aquestes xifres evidencien una clara tendència a la baixa en el sector de l’energia solar. El descens del preu de l’electricitat, la desaparició de les subvencions o la reducció del poder adquisitiu de la població són alguns dels factors que han provocat aquesta davallada en l’interès per les instal·lacions fotovoltaiques, sobretot a nivell domèstic.

El sector fotovoltaic va patir el seu primer retrocés el 2023 després de quatre anys de constant creixement a Espanya. La potència anual instal·lada va baixar un 27% respecte al 2022, quan es van assolir xifres rècord. Segons les dades registrades per la Unió Española Fotovoltaica (UNEF), que compta amb 800 empreses de la indústria solar, el ritme d’instal·lació d’autoconsum a l’Estat es va alentir un 26% durant el primer semestre d’aquest 2024 respecte al mateix període de l’any anterior.

En el segon trimestre, es va produir una petita revifada, amb la instal·lació de 413 MW de nova potència, un 41% més que en els primers tres mesos de l’any. El sector industrial va liderar la recuperació, amb un increment del 47%. Tot i això, aquestes xifres estan lluny de les que es van registrar al llarg del 2023.

Marc Segura, director general de l’empresa Solcam Energia, assegura que el descens de l’autoconsum ha afectat sobretot aquelles «grans empreses que van apostar per campanyes mediàtiques de gran impacte i que, ara, han hagut de plegar». En el moment d’auge de les plaques solars, hi va haver companyies del sector es van sobredimensionar i van créixer ràpidament.

Amb la davallada de les instal·lacions fotovoltaiques, algunes d’elles es van enfonsar. Hi ha casos coneguts com el de l’empresa catalana Solar Profit, que a l’abril es va acollir a preconcurs de creditors amb pèrdues de més de 30 milions d’euros. Segura indica que, a Solcam Energia, han notat la baixada, però a molt menor escala. «S’ha frenat la demanda al mercat, però no ha desaparegut», detalla.

Diferents causes

Segura assenyala que fa uns anys es van donar les «condicions perfectes» per «la pèrdua d’incentius» com la principal causa de la caiguda de l’autoconsum. La pujada del tipus d’interès, la baixada del preu de la llum o la reducció del poder adquisitiu de la gent per la inflació han estat factors claus.

També el final de les subvencions per a plaques solars del Plan de Recuperación, Transformación i Resiliencia del Govern estatal, impulsat amb fons europeus Next Generation. Això sobretot ha afectat el sector residencial, més a nivell domèstic. «La gent s’ho pensa millor», explica Josep Miró, president del Gremi d’Instal·ladors de Tarragona, qui reconeix que a l’inici hi va haver un «boom» i, ara, «el creixement no és l’esperat».