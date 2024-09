La carta dels veïns del barri del Port de Tarragona: «Tenim por, fàstic i temor per les inundacions»

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació de Veïns del Barri del Port de Tarragona ha enviat una carta a tots els grups municipals de l’Ajuntament «clamant ajuda». «Els veïns i veïnes tenen por per la situació de seguretat o inseguretat que patim, fàstic per la falta de neteja que arrosseguem i temor per la històrica problemàtica d’inundacions que patim cada cop que plou», indiquen a l’inici de la missiva.

L’objectiu de l’entitat és que la carta es llegeixi en el plenari d’aquest divendres, un fet que es produirà amb seguretat després que ERC hagi acceptat la petició. Per al veïnat, però, la importància recau en el fet que els consellers «hi treballin posteriorment per tal que la demanda sigui efectiva i des del govern s’hi posi en acció».

En la carta, l’entitat veïnal enumera les diverses problemàtiques que el barri arrossega des dels darrers anys. «Tenim un barri obert al mar però mal comunicat, amb barreres i amb dificultats en la mobilitat a peu i mobilitat reduïda», indiquen, i lamenten les avaries «constants» de les escales i ascensors del pas soterrat de la plaça dels Carros.

La inseguretat també és una de les denúncies. «Ens trobem diàriament i a qualsevol hora del dia baralles, i de vegades molt greus i alarmants amb ús d’armes, delinqüència i un incivisme imperant e impune», un fet que, asseguren, provoca que els veïns marxin «i altres no es plantegin venir a viure aquí». En aquest sentit, assenyalen que la venda d’alcohol passades les deu de la nit també provoca episodis d’incivisme i delinqüència.

Per altra banda, lamenten que el Pla Integral que es va presentar fa uns mesos «s’ha quedat en un calaix». «Hem lluitat per disposar d’aquest pla que per fi hem aconseguit, però no podem celebrar, ja que no significa que es porti a terme, tement es quedi a un calaix, com vam assenyalar quan es va presentar», expressen.

Menys comerços

Per acabar, critiquen que la situació actual «no convida ni resulta atractiva perquè ningú vingui ni passi pel nostre barri o tracti d’evitar-ho», un fet que, diuen, «perjudica també el nostre comerç local de proximitat, cada cop menor, amb tancament de botigues i falta de noves obertures amb gran quantitat de locals buits». «Estem cansats de bones paraules», acaben dient.