La xarxa ferroviària entre Tarragona i Lleida serà reforçada davant de fenòmens meteorològics adversos

Adif avança en la millora de la xarxa ferroviària convencional i la seva resiliència davant de fenòmens meteorològics adversos amb el desplegament en línies de la província de Tarragona i Lleida de nous equips per protegir-les davant d’eventuals caigudes de llamps i descàrregues elèctriques per tempestes, i reforçar així la seva fiabilitat.

L’actuació, a la qual es destinen 1,3 milions d’euros, comprèn instal·lar nous parallamps autovalvulars i limitadors de tensió a les estacions, diferents punts del recorregut i boques de túnels de les línies Lleida-Roda de Berà i La Plana de Picamoixons-Reus.

També es desplegaran nous protectors per a la línia aèria de contacte o catenària -el cable estès sobre les vies del qual els trens prenen energia per circular-, es col·locaran viseres en passos superiors i es renovaran les posades a terra del sistema d’electrificació de les línies. Els treballs, que es compatibilitzaran amb el servei ferroviari, seran realitzats per Electren.

L’objectiu és reforçar la fiabilitat de la infraestructura i la seva disponibilitat, evitant l’efecte de fenòmens meteorològics adversos, com poden ser descàrregues atmosfèriques, caiguda de llamps o xocs elèctrics.